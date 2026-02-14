Nieto pone en valor la colaboración de jueces andaluces para implantar la reforma del sistema judicial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, asiste al evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asistido al evento anual de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Córdoba y ha puesto en valor "la colaboración de los jueces andaluces para llevar a cabo la implantación de la gran reforma impuesta en la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia".

En este marco, ha agradecido su esfuerzo de los jueces y juezas "ante la complejidad de transformar la organización del trabajo al nuevo modelo de tribunales de instancia en los 85 partidos judiciales, especialmente con el déficit de jueces que arrastra Andalucía".

Así, Nieto ha garantizado que, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), seguirá "reclamando más plazas para cubrir las necesidades reales ya que las 95 anunciadas por el ministerio resultan insuficientes frente a las 159 solicitadas".

El consejero ha agradecido a la Asociación Profesional de la Magistratura que haya elegido Córdoba para celebrar su evento anual, una jornada en la que los jueces y juezas asociados a la APM celebran una asamblea y comparten un día de convivencia en el que disfrutarán de una visita a las Reales Caballerizas y un espectáculo ecuestre.

Según han señalado desde el Gobierno andaluz en una nota, el consejero ha dado la bienvenido a los participantes a la ciudad, a quienes ha instado a disfrutar de Córdoba y de las actividades organizadas para la jornada.