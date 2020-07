PP-A: Serrano debe dejar el acta y la estabilidad del Gobierno andaluz "está garantizada"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha considerado que Francisco Serrano, que ayer anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, debería dejar el acta, al tiempo que ha subrayado que a pesar de su salida, "la mayoría que da estabilidad al Gobierno andaluz sigue garantizada".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Nieto ha señalado que siempre es "negativa" cualquier crisis que sufra cualquier partido, así como que "en este caso, lo deseable es que cuando se produce una divergencia de este tipo, el afectado deje el acta porque al final los ciudadanos han votado unas siglas que ahora ya no le representan".

"Si no lo hace, él sabrá", ha apostillado antes de explicar que ahora el Parlamento articulará el procedimiento que establece el Reglamento y Serrano pasará al grupo de no adscritos, toda vez que confía que este asunto "no genere más tensión en el Parlamento".

Con todo, Nieto ha querido dejar claro que "la mayoría que da estabilidad al Gobierno andaluz sigue garantizada", dado que Vox, el partido con el que ha roto relaciones Serrano, es apoyo externo del Ejecutivo de Juanma Moreno. "Confío en que la estabilidad que necesitamos en el Parlamento no se vea alterada por esta situación", ha abundado.

Sobre la relación con Vox, el portavoz del PP-A ha asegurado que el acuerdo presupuestario que firmaron "se cumple escrupulosamente" y ha destacado que tanto el Ejecutivo de Moreno como Vox "cumplen", toda vez que del partido de Santiago Abascal ha señalado que "tiene una vocación y compromiso de estabilidad muy positivos". "Está siendo una oposición responsable, coherente con lo que firma", ha agregado antes de asumir que ahora, en vista a las próximas elecciones gallegas o vascas, "algunos debates nacionales salpican a la realidad andaluza".

Igualmente, Nieto ha explicado que la relación entre el PP-A y Cs, socios de gobierno, es "francamente buena, de colaboración muy estrecha y una lealtad que es compleja en estos momentos" a cuenta de la situación provocada por la pandemia de Covid-19.

Y al hilo, sobre la comisión de recuperación constituida en el Parlamento andaluz, el dirigente 'popular' ha lamentado que ni el PSOE-A ni Adelante Andalucía participen en la misma y les ha afeado que hagan una oposición "destructiva, en la que solo les interesa cuando peor, mejor, y así sufre Andalucía".

Ha censurado la actitud "esquiva y agresiva" de ambas fuerzas, así como su "falta de compromiso y trabajo", para llamarles a recapacitar y apelar a "no mirar a corto plazo, sino al largo, y apostar por la política grande, porque hacen falta grandes acuerdos.

EL PSOE-A "SE DESHACE"

En concreto, sobre el PSOE-A, José Antonio Nieto ha advertido de que el grupo parlamentario "se deshace", aludiendo a "los que hablan por la tarde con Ferraz y los que se asustan por que otros hablen con Ferraz" o que el exportavoz parlamentario Mario Jiménez "está marginado frente al bando oficialista".

"El PSOE-A no está en su mejor momento y Susana Díaz representa ese desgaste", ha sostenido el 'popular', quien reconoce que cuanto más tiempo continúe la líder andaluza al frente de los socialistas "mejor electoralmente para nosotros, pero es peor para Andalucía", ha lamentado.