Nieto (PP) ve "lamentable" que Díaz diga que "la banca siempre gana" y ella cobra el IBI a viviendas sociales

Publicado 07/11/2018 15:46:48 CET

CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Parlamento andaluz por Córdoba José Antonio Nieto ha considerado este miércoles que es "absolutamente lamentable" que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, diga "la frase fácil que entra muy bien en campaña electoral de que la banca siempre gana", tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas, mientras que ella al frente de la Junta cobra el IBI a los inquilinos de viviendas sociales que están en exclusión social, algo que ha tachado de "injusto".

En declaraciones a los periodistas, junto al candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, tras reunirse con el Colegio Profesional de Agentes Comerciales, Nieto ha animado a Díaz a que "con esa coherencia no solo diga que la banca siempre gana, sino que la Junta socialista siempre gana", citando en este caso el Impuesto de Bienes Inmuebles en las viviendas sociales propiedad del Gobierno autonómico.

Al respecto, ha explicado que en las mismas "se alojan las personas que no tienen otra solución, en unas condiciones muchas veces de auténtica miseria, con viviendas desatendidas, en las que no se hacen las reformas adecuadas y encima traspasa la obligación de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles al inquilino al que aloja por no tener recursos".

Por tanto, ha pedido que "la Junta socialista no gane siempre, dé la cara y cumpla como cumplimos el resto de ciudadanos pagando el IBI de lo que es propiedad de cada uno".

De este modo, ha aconsejado que "poner un poco de coherencia en la vida en general y en la política en particular siempre es bueno y con situaciones que se han producido, como la de la sentencia del Tribunal Supremo, se le ve la pata a cada uno", de forma que "en este caso a Díaz se le ha vuelto a ver la pata y al Gobierno del PSOE en la Junta después de 40 años", ha apostillado.

Entretanto, Nieto ha apuntado que "la decisión del Tribunal Supremo tiene dos partes: una en la forma, porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha disculpado con todos los ciudadanos", dado que cree que "ha sido bastante mejorable la imagen que ha ofrecido el Tribunal Supremo en esta materia".

Y la segunda parte es la decisión final, en la que "había una doctrina del Supremo que se ha mantenido durante más de 20 años en una dirección; se cambia de una forma sorprendente, y de una forma aún más sorprendente se adopta la decisión de convocar una reunión de la Sala para revisar el cambio de doctrina y finalmente los tribunales han decidido".

Ante ello, ha sostenido que "un partido político que respete las instituciones, tiene que respetar las decisiones de los jueces, cuando perjudican y cuando benefician", a lo que ha añadido que "desde el PP se han soportado decisiones judiciales con las que no hemos estado en absoluto de acuerdo, pero se debe partir del respeto obligado al poder judicial y a cualquier decisión de los jueces y luego si no se está de acuerdo, se recurre y se busca que se oriente por otra vía".

Asimismo, ha indicado que "en la sentencia de hace 15 días el Tribunal Supremo entendía que no era correcto que pagara quien suscribe una hipoteca, sino el banco, el coste del impuesto de transmisiones patrimoniales, rompiendo una doctrina de más de 20 años y cumpliendo un artículo de un reglamento aprobado por un Gobierno del PSOE", que, en palabras del popular, "se podía haber evitado durante este tiempo si el PSOE y el ministro Pedro Solbes hubiesen decidido lo contrario".

"EL PP, EN LA JUNTA, SE HARÁ CARGO DEL IBI"

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba ha manifestado que tras "la sorprendente decisión" del Alto Tribunal, que ha calificado de "desconcertante", a su juicio, "desconcierta aún más que haya reacciones por parte de la Junta diciendo que es una vergüenza cuando ellos están pasándole el IBI a los inquilinos de las viviendas sociales".

Al hilo de ello, ha declarado que "son personas en situación de exclusión social y la Junta hace que el IBI lo paguen los inquilinos", de manera que ha asegurado que "ese es un compromiso de que si el PP gobierna la Junta, la administración autonómica se hará cargo del IBI, que ahora mismo se traspasa a personas que no tienen casi nada", a lo que ha añadido que "cualquiera que alquile un piso, el IBI lo paga el propietario, no el inquilino, pero eso en la Junta es al revés". También, ha abogado por aumentar el parque de vivienda social.