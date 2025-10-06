Nieto reprocha a Montero su "desconocimiento" del informe para "resolver" la ejecución de Ciudad de la Justicia de Jaén

Archivo - El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante la entrevista concedida a Europa Press. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "afirmara no conocer el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales", órgano que depende de su ministerio, en relación con la Ciudad de la Justicia de Jaén, un documento clave para "resolver definitivamente su puesta en marcha".

Así lo ha manifestado Nieto durante el acto de apertura del Año Judicial, donde en una atención a medios ha señalado que "precisamente esperaba tener noticias al respecto, ya que la semana pasada la vicepresidenta estuvo en Jaén".

En este contexto, ha asegurado que desde su Consejería han mantenido contacto tanto con el alcalde de Jaén, Julio Millán, como con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, quienes, según ha indicado, "van trasladar a la vicepresidenta esta situación".

Asimismo, ha recordado que "llevamos esperando desde el pasado mes de marzo", cuando se remitió al citado comité la solicitud del informe necesario para avanzar en el proyecto. "Han pasado muchos meses y lo que no esperábamos es que la vicepresidenta del Gobierno dijera ahora que no tiene conocimiento del informe", ha señalado.

Ante esta situación, el responsable de la Justicia andaluza ha lamentado que "o bien la ministra de Hacienda no está diciendo la verdad, o bien el alcalde y el presidente de la Diputación no nos han trasladado la verdad, cuando nos aseguraron que le habían expresado directamente su inquietud por el retraso en la emisión de ese informe".