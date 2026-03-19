Ningún grupo respalda en el Parlamento la iniciativa del PSOE-A para que la Junta se persone en causas por los cribados

Diputados en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de los representantes del PP-A y Por Andalucía, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que planteaba que la Junta de Andalucía se personara "en los procedimientos penales o diligencias previas que pudieran incoarse ante los órganos judiciales competentes" por la "negligencia" de la administración en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama.

La iniciativa socialista se ha debatido en el seno de la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Parlamento andaluz y sólo ha contado con los votos a favor de los diputados del grupo proponente, ya que Vox se ha abstenido y los representantes de PP-A y Por Andalucía han votado en contra.

En concreto, con esta PNL el PSOE-A planteaba que desde el Parlamento se acordara "la personación de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de su Gabinete Jurídico, en los procedimientos penales o diligencias previas que pudieran incoarse ante los órganos judiciales competentes, con ocasión de las denuncias o acciones judiciales promovidas por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), por otras entidades sociales, por personas particulares afectadas o por sus familiares, en relación con los daños causados por el mal funcionamiento de los programas de cribado del cáncer de mama reconocidos por el propio Gobierno de la Junta de Andalucía".

El objetivo de dicha personación de la Junta --continuaba la iniciativa socialista-- sería "ejercer las acciones penales y civiles que procedan conforme a la legislación vigente, sin perjuicio de la valoración de otras acciones legalmente previstas en defensa del interés general".

PSOE-A HABLA DE ACTOS "DOLOSOS" POR PARTE DE LA JUNTA

En defensa de la iniciativa ha intervenido el portavoz de Presidencia socialista, Mario Jiménez, que ha comenzado explicando que cuando su grupo la registró no se conocía aún "la información respecto de la gestión que se ha hecho" por parte de la Junta "del error, de la negligencia" detectada "en el cribado del cáncer de mama", que "agrava lo que ha ocurrido", según ha advertido, y en esa línea ha señalado que detrás de lo sucedido se aprecia ya "una sucesión de actos dolosos" y "conscientes" por parte de la administración andaluza.

El portavoz socialista ha defendido que esta iniciativa es "perfectamente coherente y congruente" con la decisión ya adoptada por el Consejo de Gobierno respecto a la personación de la Junta "en cuantos procedimientos penales se abran" para dimirir posibles "responsabilidades penales" en torno al accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, y en esa línea ha sostenido que las "víctimas del cribado del cáncer de mama, cuando llegue el momento de los procedimientos penales", deberían "tener el auxilio y el acompañamiento del Gobierno de la Junta de Andalucía, igual que lo van a tener las víctimas del accidente de Adamuz".

PP-A AFEA AL PSOE-A EL "USO PARTIDISTA" DEL "FALLO" DE LOS CRIBADOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Beatriz Jurado ha rechazado el "manoseo" y "uso partidista" que, en su opinión, plantea el PSOE-A respecto al "fallo que hubo en Andalucía y que generó una crisis importante" en torno al programa de cribado de cáncer de mama, y en esa línea ha advertido de un "interés electoral" tras esta iniciativa que, según ha considerado, "no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico", y adolece de "una falta de rigor absolutamente proporcional a la falta de veracidad que tiene" el PSOE-A, y "al manoseo político que está haciendo de las mujeres que han sufrido los retrasos en el cribado".

Jurado ha agregado que desde el PP-A "empatizan" con las mujeres que "han sufrido" este problema, las entienden y han "ayudado", al igual que, en su opinión, ha hecho el Gobierno andaluz, que les "ha dado una respuesta política" y en el ámbito de la gestión, según ha añadido antes de concluir que los 'populares' seguirán actuando en este asunto "con empatía, con responsabilidad y con rigor".

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana María Ruiz ha partido de la premisa de que este "asunto sensible" exige "rigor, transparencia y responsabilidad por parte de todos", y respecto a la PNL en sí ha criticado que intenta "trasladar la idea de que el problema" en torno a los cribados de cáncer "se debe exclusivamente a la gestión actual" del Gobierno del PP-A, cuando "el programa de cribados de cáncer de mama y muchos de los protocolos organizativos del sistema sanitario andaluz se desarrollaron durante años de gobierno socialista" en la Junta.

"Por tanto, no parece muy coherente que quienes diseñaron gran parte de ese sistema pretendan ahora presentarse como si fueran ajenos a cualquier responsabilidad en su funcionamiento", ha manifestado la diputada de Vox, quien además ha señalado que el debate en torno a este asunto "no debe limitarse a una cuestión de personación en procedimientos judiciales", sino que "lo importante", por encima de la labor de "oposición política", es analizar qué ha fallado, escuchar a los profesionales y reforzar los recursos humanos para que el sistema sanitario pueda responder a los pacientes con garantías".

Finalmente, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado que su grupo tenía "serias dudas" sobre esta iniciativa que, según ha argumentado, no habría ni que presentarla si el Gobierno andaluz, "efectivamente, tuviese una íntima convicción de que su deber es que se esclarezca todo" y quisiera ejercer un "papel proactivo" para que "se depuraran todas las responsabilidades y la ley cayera sobre quienes, de manera consciente, han incumplido su deber de tratar de manera conveniente a las mujeres que se han visto afectadas".

Frente a ello, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que ha quedado ya "en evidencia que el Gobierno de la Junta no considera que a estas mujeres les deba en modo alguno las explicaciones" que se le reclaman, y no ha querido "esclarecer la verdad política de lo que ha pasado", por lo que duda "mucho" de que "la Junta se implicara en el esclarecimiento de la verdad por la vía penal", por lo que pedirle ahora a la administración que se persone en el ámbito judicial supondría "aumentar la frustración" de las mujeres que han sufrido los fallos, según ha sostenido Inma Nieto para justificar su voto en contra a esta iniciativa.