NNGG Córdoba valora la incorporación de un miembro de su dirección a la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud

La Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE), con Antonio Ventosa, el primero por la izquierda, recibida por Su Majestad el Rey Felipe VI. - CASA REAL

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba ha celebrado este viernes la entrada de Antonio Ventosa, vicesecretario de Comunicación de esta organización, en la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España (CJE), un hito que refuerza la presencia y la voz de los jóvenes cordobeses en los principales espacios de representación juvenil a nivel nacional.

Según ha informado NNGG, el Consejo de la Juventud de España es el máximo órgano de representación de las organizaciones juveniles del país. Actúa como interlocutor ante las administraciones públicas, elabora informes y propuestas en materias como empleo, educación, vivienda, igualdad o participación, y canaliza las demandas de la juventud española en la toma de decisiones públicas. En este contexto, su Comisión Permanente asume la dirección política y la coordinación diaria del CJE, siendo clave para marcar prioridades y trasladar las preocupaciones reales de los jóvenes.

Desde NNGG de Córdoba han destacado especialmente que Antonio Ventosa sea "el único representante de Nuevas Generaciones en toda España dentro de este órgano y que, además, sea cordobés". "Es un reconocimiento al trabajo constante y al compromiso con la participación juvenil que se desarrolla desde Córdoba, y una oportunidad para que la provincia tenga un papel protagonista en el debate nacional sobre las políticas de juventud", han señalado desde la organización.

Asimismo, NNGG ha valorado que este jueves la Comisión Permanente del CJE ha sido recibida por Su Majestad el Rey Felipe VI, "un encuentro institucional de gran relevancia que subraya el papel del Consejo como interlocutor de la juventud española". En dicha recepción ya ha estado presente Antonio Ventosa, participando desde el primer momento en los actos institucionales propios de su nueva responsabilidad.

De este modo, Nuevas Generaciones de Córdoba ha reiterado su "orgullo" por este nombramiento y su apoyo a Antonio Ventosa en esta nueva etapa, "convencidos de que desempeñará su labor con rigor, compromiso y vocación de servicio público, contribuyendo a mejorar las oportunidades y el futuro de la juventud en España".