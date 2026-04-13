La Noche en Blanco de Granada combinará música en directo, danza, teatro y ciencia

Presentación de la Noche en Blanco. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Blanco de Granada se celebrará el 24 de abril con un amplio despliegue de actividades por toda la ciudad que combinarán música en directo, danza, propuestas escénicas, divulgación científica, visitas culturales, deporte y rutas urbanas junto a iniciativas ligadas al comercio y la artesanía.

La propuesta, presentada este lunes por la alcaldesa, Marifrán Carazo, nace con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos de forma abierta y gratuita, sacándola a la calle y promoviendo la participación.

El centro volverá a ser uno de los principales focos de actividad. La Plaza de las Pasiegas acogerá conciertos de la Banda Municipal, espectáculos de danza y tango, mientras que la Plaza de la Universidad reunirá coros y música de cámara. El Patio del Ayuntamiento y la Placeta de Cauchiles completan este eje con actuaciones corales y propuestas de jazz y blues.

En el Paseo del Salón, la jornada arrancará por la mañana con talleres, demostraciones de rescate y exposición de vehículos de Bomberos y Protección Civil, y continuará por la tarde con exhibiciones deportivas y circuitos participativos de distintas disciplinas.

El entorno de Plaza Nueva acogerá actividades divulgativas con la Policía Local, como exhibiciones de la unidad canina, vuelos de drones en varios pases y acciones informativas, junto a propuestas culturales como cuentacuentos y narración oral que se extenderán también al Albaicín y al Paseo de los Tristes.

Precisamente el Albaicín y los miradores se convierten en otro de los grandes escenarios de la jornada, con rutas nocturnas desde el Mirador de San Nicolás, visitas guiadas en espacios como el Carmen de los Mártires y experiencias como recorridos gastronómicos por enclaves emblemáticos.

A ello se suman propuestas escénicas en calles y plazas como San Miguel Bajo. Los espacios culturales y patrimoniales abrirán sus puertas con una programación específica.

El Museo Casa de los Tiros acogerá un concierto del Trío Darash, el Museo Arqueológico propondrá una actividad familiar de enigmas y el Museo de Bellas Artes de Granada, en el Palacio de Carlos V, ofrecerá un concierto de Popi González, mientras que la Biblioteca de Andalucía acogerá propuestas culturales con aforo limitado.

Además, la Catedral, la Capilla Real y la Casa Museo Manuel de Falla podrán visitarse de forma gratuita, ofreciendo en el caso de la Catedral la oportunidad de volver a escuchar su histórico órgano tras su reciente restauración, uno de los grandes instrumentos del siglo XVIII en España.

PÚBLICO FAMILIAR

La programación presta especial atención al público familiar, con actividades como la Oca Gigante de las Emociones en la Plaza de la Mariana o el cuento musical 'El Principito' en el Colegio Ave María, de carácter solidario.

La ciencia tendrá también un espacio destacado en el Parque de las Ciencias, con propuestas dirigidas al público joven, en una jornada que coincide además con la celebración de la 44 Feria del Libro de Granada, que se desarrolla en espacios como la Fuente de las Batallas y la Carrera de la Virgen.

La jornada se completa con mercados de artesanía en puntos como el Paseo de los Tristes, Plaza de la Romanilla o Plaza Isabel la Católica, así como con un desfile de moda en la Plaza de la Trinidad y rutas comerciales por el centro con la participación de influencers, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y comercial y extender la programación por todo el casco urbano.

Marifrán Carazo ha animado a granadinos y visitantes a participar en esta jornada "y a hacerla suya, porque en Granada la cultura se vive en la calle y forma parte de nuestra identidad".

En este sentido, ha señalado que "la gran acogida que tiene cada año la Noche en Blanco demuestra la importancia de seguir impulsando una cultura abierta y accesible, en la que la ciudadanía es protagonista, algo que forma parte del camino que la ciudad está recorriendo hacia 2031".

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, ha destacado la programación prevista en espacios como el Museo Casa de los Tiros, con la actuación del Trío Darash; el Museo de Bellas Artes, con un concierto de Popi González; la Biblioteca de Andalucía, que acogerá una propuesta de narración, y el Museo Arqueológico y Etnográfico, con la actividad familiar "La noche de los enigmas".