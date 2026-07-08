Una nueva moneda de colección homenajea a Álvaro de Bazán en el V Centenario de su nacimiento

Moneda de colección dedicada al V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán. - FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda ha presentado este miércoles en Granada una nueva moneda de colección dedicada al V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán (1526- 1588).

El acto, celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Granada, ha estado presidido por la presidenta-directora general de la FNMT-RCM, Isabel Valldecabres, y ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y del vicealmirante Enrique Torres Piñeyro, director del Instituto de Historia y Cultura Naval.

Con esta emisión, la Fábrica de Moneda y Timbre rinde homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia naval española por su decisiva participación en la batalla de Lepanto y su contribución a la consolidación de la supremacía marítima de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI.

Nacido en Granada en 1526, Álvaro de Bazán desarrolló una brillante trayectoria militar que lo llevó a ser nombrado Marqués de Santa Cruz y Capitán General del Mar Océano.

Considerado uno de los más brillantes estrategas navales del siglo XVI, su legado continúa siendo un referente de la historia marítima española.

Durante su intervención, la presidenta-directora general de la FNMT-RCM ha destacado que esta moneda "no es solo una pieza numismática; es también una invitación a recordar y conocer mejor una parte esencial de nuestra historia". "Las monedas de colección son pequeñas embajadoras de nuestra cultura y de nuestra memoria colectiva", ha explicado.

El subdelegado del Gobierno, por su parte, ha destacado que "es un honor que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre haya elegido Granada para presentar esta moneda conmemorativa, porque esta es la tierra en la que nació Álvaro de Bazán y Guzmán y el lugar adecuado para reivindicar y dar a conocer su figura".

Según ha agregado, esta iniciativa viene a reforzar la labor que se está realizando desde distintos ámbitos para recuperar su legado y lograr que Granada "otorgue a uno de sus personajes históricos más destacados el reconocimiento que merece".

LA MONEDA

En el anverso se reproduce en colores el escudo de armas de Álvaro de Bazán y Guzmán, I Marqués de Santa Cruz, debajo del cual figura el año de acuñación, 2026.

En la parte inferior de la moneda, en forma circular y en mayúsculas, aparece la leyenda Capitán General del Mar Océano. Rodea los motivos y leyendas una gráfila de ondas que culmina en su parte superior izquierda con la Cruz de Santiago y la leyenda España.

En el reverso se reproducen un retrato de Álvaro de Bazán y Guzmán, realizado por Rafael Tegeo, y una reproducción del fanal de popa de la galera capitana 'La Loba', comandada por el almirante español en la batalla de Lepanto. Ambos originales se conservan en el Museo Naval de Madrid.

Encima de las imágenes, figura el valor facial de la pieza, 5 Euro; a su izquierda, la marca de Ceca. En la parte inferior de la moneda, en forma circular descendente y en mayúsculas, aparece la leyenda V Centenario Álvaro de Bazán 1526- 2026. Acompaña a los motivos y leyendas una gráfila de ondas.

Las monedas ya están disponibles y se pueden adquirir en la tienda del Museo Casa de la Moneda, situada en la calle Doctor Esquerdo, 36, de Madrid, o a través de la tienda virtual de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.