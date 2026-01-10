Nueva normativa para la pesca recreativa en Andalucía: aplicación obligatoria desde este sábado

Archivo - Imagen de archivo de un barco faenando en el Mediterráneo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de la aplicación PescaREC será obligatorio en Andalucía a partir de este sábado, 10 de enero, para la pesca recreativa. A través de ella se podrán declarar las capturas y sueltas realizadas, así como solicitar la autorización específica para la captura y suelta de especies sujetas a medidas de protección diferenciadas.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultado por Europa Press, PescaREC es una aplicación móvil desarrollada por el propio Ministerio para cumplir con la normativa de la Unión Europea tras la modificación del Reglamento (UE) 2023/2842 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este reglamento modifica el Reglamento (CE) nº 1224/2009, que establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de la política pesquera común.

Los Estados miembros ribereños deben garantizar que las personas físicas que realicen actividades de pesca recreativa estén registradas y que registren y notifiquen sus capturas a través del sistema electrónico, que en España se realizará mediante PescaREC. La aplicación está disponible de forma gratuita en las principales tiendas de aplicaciones móviles: Play Store (Android) y App Store (iOS).

¿QUIÉN DEBE TENER INSTALADA LA APLICACIÓN?

Todos los pescadores que practiquen la pesca marítima recreativa --ya sea desde tierra, embarcación, submarina o mediante artefactos flotantes-- y que cuenten con una licencia marítima de recreo emitida por la comunidad andaluza, deberán tener instalada la aplicación PescaREC.

La obligación principal del pescador es registrar y notificar diariamente las capturas realizadas en cada jornada de pesca recreativa. No obstante, no es obligatorio que el pescador disponga personalmente del dispositivo móvil con la aplicación, ya que puede delegar estas declaraciones a otra persona física o jurídica debidamente autorizada para actuar en su nombre, si así lo desea.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Esta aplicación permite declarar las capturas y sueltas realizadas en la pesca marítima de recreo, así como solicitar la autorización específica para la captura y suelta de especies sometidas a medidas de protección diferenciadas. Será la única vía oficial para tramitar estas autorizaciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, que regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores.

Además de la declaración de capturas y la solicitud de autorizaciones, la aplicación permite realizar preavisos de pesca de atún rojo y proporciona información práctica para los pescadores, como fotografías de las especies, tallas mínimas nacionales, listado de especies prohibidas, avisos sobre cierres de pesquerías y recordatorios de renovación de autorizaciones.