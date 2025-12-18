La nueva ruta aérea Granada-Nantes impulsada por la Diputación ofrecerá más de 28.000 plazas entre 2025 y 2026

Foto de la llegada del vuelo inaugural de la ruta Nantes-Granada - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha realizado este jueves en la mañana el viaje inaugural de la conexión aérea con Nantes, impulsada por la institución provincial y operada por Volotea, y que se ha visto obligado a hacer una parada en Málaga debido a la niebla que impedía el aterrizaje seguro en el Aeropuerto Federico García Lorca, ubicado en Chauchina, en el área metropolitana granadina. La nueva ruta ofrecerá más de 28.000 plazas entre 2025 y 2026.

Contará con dos vuelos directos semanales, los lunes y jueves, hasta finales de marzo de 2026, y pasará a operar los martes y viernes a partir de abril, según ha informado la Diputación en una nota de prensa en la que Nievas ha destacado que "la puesta en marcha de esta conexión directa con Nantes es una magnífica noticia para Granada".

Es "un claro ejemplo del impulso y del esfuerzo que la Diputación está realizando por el aeropuerto, una infraestructura estratégica para el presente y el futuro de la provincia", ha aseverado Nievas, quien, al hilo del desvío que ha sido necesario al Pablo Picasso, ha reclamado al Gobierno central "que invierta en mejorar los sistemas antiniebla del aeródromo para evitar un problema recurrente que hoy ha provocado un retraso por haber tenido que hacer parada en Malaga", recalcando que "de nada sirve impulsar nuevas conexiones y atraer a las aerolíneas si el aeropuerto granadino no está preparado para afrontar situaciones climatológicas adversas como las acontecidas en el día de hoy".

Ha enfatizado en cualquier caso que "esta nueva ruta es fruto del compromiso desde el primer minuto del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, por mejorar la conectividad de Granada, activando distintas líneas de trabajo que ya están dando resultados visibles".

"Estas nuevas conexiones aéreas están generando oportunidades turísticas, culturales y económicas entre territorios, favoreciendo el intercambio, la llegada de visitantes internacionales y el posicionamiento de Granada como un destino competitivo y de calidad".

A su vez, ha añadido que desde el Patronato Provincial de Turismo y la institución en su conjunto, "vamos a seguir trabajando para promocionar e internacionalizar el destino Granada, y desde la Diputación continuaremos atrayendo nuevos enlaces que fortalezcan nuestro aeropuerto, que también necesita un mayor apoyo y compromiso por parte de otras administraciones".

Por su parte, el director de Volotea en Francia, Gilles Gosselin, ha afirmado que "estamos encantados de anunciar hoy la inauguración de esta nueva ruta que conecta Nantes con Granada, ofreciendo a los viajeros de la ciudad francesa la oportunidad de descubrir esta provincia del sureste de Andalucía".

"Nantes es la base más importante de la red de Volotea, tanto en Francia como a nivel global, donde estamos presentes desde hace trece años, y estamos comprometidos a desarrollar conexiones directas atractivas y a seguir ampliando nuestra oferta desde la región", ha afirmado Gosselin.

Esta nueva conexión aérea es posible gracias a una acción de comarketing desarrollada por la institución provincial junto a la compañía Volotea, con una duración de tres años, orientada a la promoción conjunta del destino Granada y al refuerzo de su conectividad internacional. Se trata de una iniciativa pionera, ya que es la primera vez en la historia que la Diputación impulsa y licita un proyecto de estas características con el objetivo específico de atraer nuevas rutas aéreas al aeropuerto.

Hasta finales de marzo, la conexión entre Granada y Nantes se operará con salidas desde el aeropuerto granadino los lunes a las 8,50 horas, con llegada a Nantes a las 10,55, y los jueves a las 16,30 horas, aterrizando en la ciudad francesa a las 18,35.

En sentido inverso, los vuelos partirán desde Nantes los lunes, a las 6,15 horas, llegando a Granada a las 8,20 horas, y los jueves, a las 13,55 horas, con llegada prevista a las 16,00 horas. A partir de principios de abril, la ruta ajustará sus horarios y días de operación para adaptarse a la temporada alta.

Desde Granada, los vuelos despegarán los martes a las 19,55 horas, con llegada a Nantes a las 21,55 horas, y los viernes, a las 15,05 horas, aterrizando a las 17,05 horas. Desde Nantes, las salidas se realizarán los martes, a las 17,15 horas, con llegada a Granada a las 19,20 horas, y los viernes, a las 16,15 horas, aterrizando en el aeropuerto Federico García Lorca a las 18,20.