Una nueva tesis doctoral en la Universidad Loyola Andalucía analiza los incentivos en experimentos de microeconomía

CÓRDOBA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral en la Universidad Loyola Andalucía, con mención internacional, ha analizado el comportamiento y los incentivos en experimentos de microeconomía, y ha demostrado que las recompensas hipotéticas son una buena alternativa a las recompensas reales, revelándose también que las personas disminuyen la fracción donada a medida que aumentan las apuestas.

En concreto y según ha informado Loyola Andalucía, Diego Andrés Jorrat, investigador ayudante del Departamento de Economía, del grupo de investigación 'LoyolaBehLAB' y doctorando del Programa de Doctorado en Ciencias de los Datos de la Universidad Loyola, ha defendido dicha tesis en el Aula Magna del Campus de Córdoba, obteniendo una calificación de sobresaliente.

La tesis, titulada 'Experiments Outside The Lab: The Role Of Incentives', ha implicado la realización de una serie de trabajos sobre el uso de incentivos hipotéticos, en vez de reales, lo cual sigue siendo objeto de debate en los estudios de economía del comportamiento sobre cómo las personas toman decisiones.

El investigador parte de los objetivos habituales en economía del comportamiento, de conocer las creencias de las personas sobre otros, y como éstas influyen en la manera en la que tomamos decisiones. A su vez, esto lleva a conocer patrones de conductas colectivos y normas sociales establecidas que influyen en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Esta forma de analizar el comportamiento humano implica una serie de experimentos habituales de esta ciencia económica, en los que se incentiva de alguna manera a los participantes.

La tesis ha sido dirigida por el catedrático de la Universidad Loyola Pablo Brañas, autor de numerosas publicaciones e investigador de referencia mundial en este ámbito. El tribunal ha estado presidido por Stephen V Burks, de la Universidad de Minessota (Estados Unidos), y compuesto por la investigadora de la Universidad Loyola Patricia Elena Román Fernández y por el científico de la Universidad de Alicante Pablo Coralio Ballester Pla.

EXPERIMENTOS POR WHATSAPP

El objetivo de esta tesis es el análisis del rol de los incentivos en experimentos, dentro y fuera del laboratorio, para lo cual se diseñaron seis experimentos: dos en laboratorios, uno en un entorno real en Nigeria y tres en línea. Los resultados de los experimentos demostraron datos relevantes en distintas áreas.

Así, por un lado, el estudio ha demostrado que las recompensas hipotéticas son una buena alternativa a las recompensas reales y, por otro lado, otros experiementos han demostrado que las personas disminuyen la fracción donada del pastel a medida que aumentan las apuestas.

Otro de los resultados arrojados por los estudios de Diego Andrés Jorrat fue la efectividad demostrada de WhatsApp para realizar experimentos 'on line', ya que la creación de grupos de difusión permite mayor facilidad para aleatorizar y crear grupos asignados a distintos experimentos.

Pagar dinero real a los ecuestados en estos experimentos permite una mejor forma de reclutar a participantes, además de reducir el problema de datos que faltan, ya que al recibir un incentivo real, simula una decisión más acertada de la vida real.

Lo que ocurre es que realizar pagos reales provoca una serie de problemas relacionados con la seguridad cuando se realizan en zonas vulnerables, o generan desigualdad cuando los pagos difieren en cantidad en los experimentos basados en juegos de lotería como incentivo, con lo cual se han utilizado en muchas ocasiones incentivos hipotéticos.

La Universidad Loyola posee una amplia trayectoria y un buen número de investigadores dedicados a la Economía del Comportamiento. Así, a través del mencionado grupo de investigación 'LoyolaBehLAB', desarrolla múltiples actividades de investigación en este ámbito.

La Agencia Estatal de Investigación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional financia un proyecto en este ámbito denominado 'OutLabExp', que trata de evidenciar a través de estudios experimentales de campo, la relevancia que tienen los estudios de economía experimental. Se trata de un proyecto que lleva los estudios experimentales de laboratorio de microeconomía a un entorno real y con relevancia y trascendencia a corto plazo.

'WORKSHOP' INTERNACIONAL

En el marco de dicho proyecto, los próximos días 15 y 16 de julio se celebrará un 'workshop' en el Hotel Ayre de Córdoba, titulado 'Predicting Actions and Behavior in the Lab and Outside', que reunirá a distinguidos académicos de todo el mundo en el ámbito de la economía del comportamiento.

Ese es el caso de Steve Burks, de la Universidad de Minnesota; de Antonio Cabrales, de la Universidad Carlos III; del recientemente galardonado con el Premio Jaume I de Economía, Rosi Nagel, de la Universidad Pompeu Fabra, y de Paz Espinosa, de la UPV e integrante de la Real Academia.