Nuevas Generaciones de Jaén celebra un torneo de pádel benéfico con más de treinta participantes

Nuevas Generaciones de Jaén celebra su torneo de pádel benéfico con más de treinta participantes. - NUEVAS GENERACIONES JAÉN

JAÉN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Jaén ha celebrado este sábado su tradicional torneo de pádel benéfico en el que más de una treintena de participantes han convertido la mañana en una jornada "solidaria llena de gran corazón", según ha señalado la secretaria general del PP de Jaén, Elena González.

Según ha informado la formación política en una nota, la dirigente popular ha agradecido a los jóvenes que "hayan puesto tanto esfuerzo y pasión en un evento que nació de la bonita idea de ayudar a los que más lo necesitan durante estas fechas".

Este año el beneficio será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, "porque en estos días, más que nunca, nuestro mayor deseo para todos es la salud y poder ayudar a quienes no la tienen". Además, "nos hace sentir que de verdad nuestro trabajo tiene sentido", ha manifestado González.