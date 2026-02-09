Nueve carreteras de la red provincial de Granada mantienen cortes al tráfico rodado por el temporal

Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca Leonardo la semana pasada - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha informado en la tarde de este lunes acerca de las carreteras de la red provincial que siguen con cortes al tráfico rodado tras el paso de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta', un total de nueve.

Son, según el listado difundido por la institución provincial, consultado por Europa Press, la GR-5103 de Huélago, en la comarca de Guadix; la GR-4105 (Lugros); la GR-3201 (La Peza); la GR-3407 (Íllora); y la GR-4400 (A-92 Huétor).

Completan el listado la GR-4403 (Huétor Tájar y Villanueva Mesía); la GR-4407 (Huétor Tájar y Loja); la GR-3401 (Valderrubio) y la GR-3201 (Dúdar y Quéntar).

El inicio del paso de la borrasca 'Marta' dejaba como afección en la tarde del pasado sábado como afección en la red provincial de carreteras el corte de la GR-5103 en Fonelas, cuya calzada se vio dañada por desprendimiento de piedras de la ladera colindante.

Por otro lado, entre las novedades de la tarde del sábado que afectaban a las carreteras de la provincia, la Diputación de Granada, que ha vuelto a pedir en redes sociales este lunes evitar desplazamientos y extremar la precaución, informó del corte de la GR-3407 por el deslizamiento de una ladera.

En la mañana de este lunes, los diputados provinciales de Emergencias, Eduardo Martos, y de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, han visitado nuevamente el municipio de Quéntar para conocer de primera mano las consecuencias del temporal que ha azotado este municipio de la Vega de Granada, la GR-3201, y el entorno del río Aguas Blancas en los últimos días.