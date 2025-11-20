Los nuevos planes metropolitanos prevén 4.000 millones para el fomento del transporte público en Andalucía

Consejera de de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha calificado este jueves como "modelo ejemplar de movilidad sostenible de Andalucía" los nuevos planes metropolitanos de transportes que prevén una inversión de 4.000 millones de euros en los próximos años para el fomento del transporte público.

Díaz ha comparecido en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía para informar de los avances dados desde 2019 en materia de movilidad y planificación territorial, con siete de los nueves planes metropolitanos aprobados (Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar, Granada, Huelva, Jaén y Málaga) y un octavo, el de Córdoba, que se aprobará antes de que finalice el año. Además, ya se ha iniciado la revisión del plan del Área Metropolitana de Sevilla, según ha indicado la Junta en una nota.

Por otro lado, la titular de Fomento ha subrayado que la apuesta del Gobierno andaluz por el transporte público es "clara" para avanzar hacia una movilidad sostenible, mejorar la calidad del aire y reforzar la cohesión territorial. "Ciudades y municipios bien conectados significan una Andalucía más moderna y con más oportunidades", ha afirmado.

En este contexto, Díaz ha apuntado que, en los últimos seis años, se ha impulsado la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenible, que definirá el modelo de movilidad de Andalucía hasta 2050, se ha aprobado el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad (Pitma), que ha dado cumplimiento a gran parte de los objetivos y se han relanzado los planes de transporte, que se plantearon entre 2013 y 2014, pero que "nunca llegaron a aprobarse".

"El Gobierno andaluz retomó su redacción, actualizó su contenido normativo y los alineó con las directrices europeas y las políticas internacionales frente al cambio climático", ha puntualizado la consejera. Además, la titular de Fomento ha explicado que estos planes no sólo marcan la hoja de ruta para el fomento del transporte sostenible y la reducción de emisiones generadas por el tráfico, sino que también abre la puerta a que los descuentos y bonificaciones de transporte públicos llegue a mayor población gracias a las ampliaciones de los consorcios.

En este sentido, Díaz ha indicado que la puesta en marcha de estos planes abre la puerta a "una ampliación sin precedentes de los consorcios de transporte". Así, la tarjeta del Consorcio, con sus descuentos y sus bonificaciones, se amplíe a 84 nuevos municipios, con lo que se atenderá, con estas incorporaciones, a 6,4 millones de habitantes, es decir, al 75% de la población andaluza.

Asimismo, para la aprobación de estos planes, la Junta de Andalucía ha abierto un "amplio proceso de participación" en el que ha contado con la implicación de todas las administraciones y los principales agentes económicos y sociales, a través de jornadas participativas, comités de expertos y una comisión de redacción. Los planes metropolitanos dibujarán las políticas de movilidad de las aglomeraciones urbanas hasta 2030, con una inversión global superior a los 4.000 millones de euros, de los que un más de 60% aportará la Junta de Andalucía.

Con estos recursos, ha indicado Díaz, el Gobierno andaluz busca reducir el uso del vehículo privado, incrementar el peso del transporte público en el reparto modal, disminuir emisiones, mejorar la calidad del aire y favorecer la cohesión territorial. "Estos planes reforzarán la cohesión social y económica y harán de Andalucía una tierra con más oportunidades", ha concluido la consejera.

VOX Y PSOE EXIGEN MEJORAS DE MOVILIDAD

En relación a los Planes de Transporte Metropolitano de Andalucía, el diputado del grupo parlamentario Vox, Ricardo López, se ha referido a la "obsesión ideológica que tiene el gobierno andaluz con reducir el coche privado" y ha indicado que "esto de los planes metropolitanos, no están dando alternativas reales".

Además, Vox ha señalado que "si no funciona el transporte público, que es lo que está pasando en Andalucía, lo demás no deja de ser nada más que propaganda, postureo y mucha fe en que la gente viaje".

Por último, López Olea ha indicado que "hay que planificar para la vida real de los andaluces, para quienes entran al trabajo de madrugada, para quienes salen más allá de su trabajo, más allá de los días, de la noche y para quienes viven en municipios pequeños, que también forman parte del área metropolitana".

Por su parte, el diputado perteneciente al grupo parlamentario socialista, Manuel Enrique Gaviño, ha señalado, en relación a los Planes de Transporte Metropolitano de Andalucía, que esto demuestra que los consorcios "no son un complemento", refiriendose a ellos como "la columna vertebral de la movilidad diaria de la ciudadanía".

Al hilo, el PSOE ha apuntado que "las quejas de los usuarios y de los alcaldes se han multiplicado, con protestas y solicitudes de paralizar licitaciones mal diseñadas". "La movilidad metropolitana no es un lujo, es un derecho y una herramienta de igualdad", ha concluido Gaviño.