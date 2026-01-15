El número de afiliaciones en diciembre de 2025 aumentó un 2,0% respecto al año anterior

Archivo - Trabajador en una fábrica andaluza en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliaciones en diciembre de 2025 fue de 3.581.860, un 2,0% más que en diciembre de 2024, correspondientes a 3.394.992 afiliados. Así, existen un total de 159.707 afiliados con más de una afiliación, según la explotación detallada de los datos de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Las mujeres representaron el 46,7% del total de afiliaciones, creciendo su número en 37.226 en un año (2,3%) y el de hombres en 31.726 (1,7%).

La mayor parte de las afiliaciones se registraron en el Régimen General (83,3%), que incluye las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario (12,4%) y el Sistema Especial de Empleados del Hogar (1,3%). Le siguen en importancia las afiliaciones al Régimen de Autónomos (16,5%).

En relación al año anterior, el número de afiliaciones en el Régimen General (sin considerar los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados del Hogar) ha aumentado un 3,1% (74.659 afiliaciones más) y en el Régimen de Autónomos lo ha hecho un 1,5% (8.966 afiliaciones más). En el Sistema Especial Agrario las afiliaciones han disminuido un 3,1% (14.026 afiliaciones menos), en el Sistema Especial de Empleados del Hogar han disminuido un 1,2% (563 afiliaciones menos) y en el Régimen Especial del Mar el número de afiliaciones se ha reducido un 1,0% (80 afiliaciones menos).

Atendiendo a los sectores de actividad, el sector Servicios acapara la mayor parte de las afiliaciones andaluzas (71,2%), seguido de Agricultura (14,4%), Industria (7,9%) y Construcción (6,5%). Las afiliaciones han aumentado en un año en el sector Servicios en 63.073 (2,5%), en Construcción 9.015 (4,0%) y en Industria 9.012 (3,3%), mientras que ha disminuido en Agricultura 12.144 (2,3%).

Los trabajadores de nacionalidad extranjera suponen el 11,6% del total de afiliaciones. De ellas, el 37,5% son trabajadores procedentes de África, el 25,5% de la Unión Europea, el 22,4% de América Central y del Sur, el 8,9% del resto de Europa, el 5,3% de Asia y Pacífico y el 0,5% de América del Norte. En un año las afiliaciones de trabajadores con nacionalidad española han crecido un 1,2% y las de trabajadores de nacionalidad extranjera un 8,4%.

De las 159.707 personas (4,7%) que presentan pluriafiliación en Andalucía, la mayoría tienen dos afiliaciones (86,9%). El número de afiliados con más de una afiliación ha crecido un 2,2% respecto a diciembre de 2024. El 61,6% cuenta con más de un empleo en el mismo régimen (pluriempleo) y el 38,4% en regímenes distintos (pluriactividad). La pluriafiliación afecta más a mujeres (4,8%) que a hombres (4,6%), habiendo crecido un 3,6% en mujeres y un 0,9% en hombres.

El 9,8% de las afiliaciones por cuenta ajena se corresponde con personas que trabajan para empresas cuyo titular es una Persona Física, mientras que el resto lo hacen para empresas con personalidad jurídica, fundamentalmente para Sociedades Limitadas (45,8%) y Sociedades Anónimas (17,2%). De todas estas afiliaciones, el 19,9% son de trabajadores de empresas no andaluzas.

Los autónomos representan en Andalucía el 16,5% del total de afiliaciones. Por provincia de trabajo, este porcentaje presenta el valor más alto en Málaga (19,3%).

De esta manera, el número de autónomos ha crecido en un año en siete provincias andaluzas, destacando Málaga con un 3,5% (4.765 autónomos más). El 62,7% de los autónomos son hombres y el 37,3% mujeres. El 11,8% de las afiliaciones a este régimen son trabajadores de nacionalidad extranjera. Los autónomos de nacionalidad extranjera han aumentado en un año un 6,5% (4.302 afiliados más) y los de nacionalidad española un 0,9% (4.659 más).

Entre los municipios con más de 10.000 afiliaciones, 20 poseen un porcentaje de trabajadores autónomos superior al 20%. Mijas encabeza la lista con un 32,0% de las afiliaciones. El 18,2% de los autónomos tiene algún asalariado, cifra que ha disminuido en un año un 0,6%.

En el 55,1% de las afiliaciones el municipio de trabajo coincide con el de residencia. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se dan en los mayores de 50 años y en los menores de 20.