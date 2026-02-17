El número de trabajadores afectados por despido colectivo en Andalucía creció hasta los 4.085 en 2025, 346 más que 2024

Archivo - Imagen de la nueva oficina de Empleo de Chipiona en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un despido colectivo aumentó en 346 trabajadores al cierre de 2025 en comparación al año anterior, hasta los 4.085 afectados en el total del año, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Junto a ello, hubo un 66,8% menos de afectados por reducción de jornada el pasado año, con 530 afectados frente a los 1.596 de 2024, además de un 39,9% menos de afectados por suspensión de contrato, hasta los 5.578 trabajadores frente a los 9.279 de 2024.

En total, en el año 2025 en Andalucía se registraron 10.193 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que recoge tanto los despidos colectivos, como la reducción de jornada y la suspensión de contrato, lo que supone un 30,25% menos que el año anterior.

Por provincias, Cádiz fue la que mayor número de EREs contabilizó, hasta los 4.583, seguida de Málaga (2.873), Sevilla (2.162), Almería (1.530), Jaén (1.391), Córdoba (842), Huelva (663) y Granada (570).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por un despido colectivo se duplicó al cierre de 2025 en comparación al mismo mes del año anterior, hasta los 6.626 afectados en diciembre, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Junto a ello, hubo un 59,5% más de afectados por reducción de jornada en el último mes del año, con 638 afectados, pero un 69,4% menos de afectados por suspensión de contrato, hasta los 8.522 trabajadores.

En total, en diciembre se registraron 15.786 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que recoge tanto los despidos colectivos, como la reducción de jornada y la suspensión de contrato, lo que supone un 49,5% menos que en el mismo mes del año anterior.

Del total de trabajadores que estaba en ERE en diciembre de 2025, el 4,6% (731) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, en tanto que el 95,3% (15.055) lo estuvo por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). El primero retrocedió un 87,4%, mientras que los provocados por causas ETOP cayeron un 40,9%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS ERE CAEN EN TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

Los trabajadores afectados por un ERE en diciembre retrocedieron en todos los sectores, con los descensos más pronunciados en industria, donde cayeron un 70,2%, hasta los 6.362 afectados y en agricultura, con un 26,3% menos, hasta los 182 afectados.

Por su lado, los afectados en construcción cayeron un 18,1%, hasta los 366 trabajadores, y en servicios, que retrocedieron un 3,6%, hasta los 8.876 trabajadores.

LOS DESPIDOS COLECTIVOS SE DISPARAN EN SERVICIOS

Los afectados por despidos colectivos se dispararon un 140,7% en servicios, hasta los 5.097 afectados, y se incrementaron un 94% en industria, con 1.061 afectados.

Asimismo, crecieron un 33,6% en agricultura, hasta los 151 afectados, y aumentaron un 94% en industria, con 1.061 trabajadores afectados.

Por su parte, los afectados por suspensión de contrato cayeron un 76,9% en agricultura; un 76,7% en industria; un 76,3% en construcción y un 46,9% en servicios.

Los afectados por reducción de jornada avanzaron en industria (+200%) y construcción (+25%), pero cayeron un 41,3% en servicios. En agricultura se mantuvieron igual, sin ningún afectado.

CATALUÑA, LA CC.AA. CON MÁS AFECTADOS POR UN ERE

Por comunidades autónomas, Cataluña fue la que más trabajadores afectados por un ERE concentró en diciembre en valores absolutos, con 4.038. Le siguen Comunidad de Madrid (2.300 trabajadores) y Comunidad Valenciana (2.243 trabajadores).

Sin embargo, Asturias fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos en diciembre, tras multiplicarse por más de 20 el número de afectados, hasta los 1.904 trabajadores.