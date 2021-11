Nuria López (CCOO-A) demanda a la Junta una "apuesta real por la Andalucía rural"

JAÉN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha situado la falta de empleo y de servicios públicos entre las causas de la despoblación de las zonas rurales y ha pedido a la Junta una "apuesta real" por este ámbito.

Así lo ha indicado este lunes en Jaén, donde ha participado en la presentación del informe del Consejo Económico y Social (CES) de España 'Un medio rural vivo y sostenible'. Una elección, la capital jiennense, que ha considerado "idónea", ya que "el 20 por ciento de la población andaluza vive en zonas rurales y el 67 por ciento del territorio andaluz es rural".

Según ha informado CCOO-A, ha apuntado que el principal motivo de la despoblación reside en la falta de empleo. "Eso, acompañado de la desindustrialización, la pérdida de capacidad del sector agrario, la falta de servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales) para atender a la población y de proximidad (transportes); la falta de infraestructuras, de cohesión, y de diálogo están provocando que la población de las zonas rurales sea una población envejecida y sin un relevo", ha lamentado.

Una situación que, para López, hace urgente que los gobiernos pongan en marcha políticas generales que la atiendan y una financiación justa de los servicios públicos, invirtiendo en unas infraestructuras que atiendan a la conectividad. En este punto, ha precisado que "es imprescindible" que la Junta "ponga en marcha políticas eficaces que eviten la despoblación y el éxodo a las urbes".

Un mensaje expreso al Ejecutivo autonómico que también ha hecho para que deje de hacer "política de espaldas a los trabajadores y trabajadoras". "Que no se escude en la política del avestruz cuando estemos hablando de la PAC, de infraestructuras o de políticas estratégicas para el campo de Andalucía, porque firmará estrategias maravillosas, pero todas desconectadas y que no atienden a las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras. Tiene que sentarse con los agentes económicos y sociales a diseñar una verdadera política que atienda a las necesidades del mundo rural andaluz", ha afirmado.

Para ello, ha demandado al Gobierno andaluz que haga "una apuesta real por la Andalucía rural", genere inversiones productivas y que lleguen proyectos tractores a los pueblos andaluces. "La Política Agraria Común es importante para la Andalucía rural y llevamos años demandando hablar de ello con el Gobierno y no hace ni caso", ha añadido la dirigente de CCOO-A.

Además, ha dicho esperar que los fondos Next Generation lleguen vinculados al empleo. "No se trata solo de lo que se invierte en agricultura en los presupuestos, sino cómo se hace y cuál es el objetivo fundamental que persigue". "Asfaltar caminos rurales no es la solución a los problemas de la despoblación y el paro", ha apostillado López.