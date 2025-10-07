Nuria Morgado inaugura el seminario sobre Góngora y el Barroco en el centenario de 'La deshumanización del arte'

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este martes se ha inaugurado el seminario internacional online 'Góngora y el Barroco en el centenario de La deshumanización del arte (1925)', organizado por la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba (UCO), con la conferencia inaugural de Nuria Morgado (City University of New York) titulada 'La nostalgia de lo humano: Machado, Góngora y el Barroco en tiempos de deshumanización'.

Según ha indicado la organización del seminario en una nota, en su intervención, Morgado ha propuesto un recorrido por dos momentos decisivos en los que el arte se vio amenazado por la pérdida de su centro humano. Desde el Barroco español, con Luis de Góngora como figura emblemática de una escritura exuberante y compleja nacida en tiempos de crisis y desengaño, hasta la España de comienzos del siglo XX, con las reflexiones de José Ortega y Gasset y la respuesta ética y poética de Antonio Machado, la conferencia ha explorado las tensiones entre el artificio artístico y la búsqueda de lo humano.

Según ha explicado la catedrática de la City University of New York, la poesía de Góngora "refleja la desorientación de su época y ofrece claves para pensar la fragilidad de lo humano en un mundo convulso". Frente a ello, Machado defendía una poesía de hondura y claridad cordial, donde la palabra encarnara una verdad compartida.

Ambos, ha señalado, pueden leerse en diálogo, resaltando que "en Góngora se advierte la pérdida; en Machado, la búsqueda de reencuentro". Esa tensión atraviesa siglos y demuestra que, incluso en los momentos de mayor crisis, "el arte guarda la nostalgia de lo humano y nos invita a reinventarlo como resistencia, memoria y comunión".

El seminario continuará el próximo martes, 14 de octubre, con la conferencia de Amelia de Paz (Universidad Complutense de Madrid) titulada 'El Góngora hierático de José Ortega y Gasset', y concluirá el 23 de octubre con Emilio Peral (Universidad Complutense de Madrid), quien ofrecerá la conferencia 'García Lorca ante el drama barroco'.

Todas las conferencias se celebran a las 19,30 horas, con acceso libre y gratuito a través del programa disponible en la web de la Cátedra ('https://bit.ly/seminariogongora2025').