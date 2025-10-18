Nutrofar busca ampliar su red internacional y crecer al 50% de exportaciones en cinco años con apoyo de Andalucía Trade

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Nutrofar, especializada en salud y nutrición animal, ha fijado como objetivo alcanzar el 50% de su facturación en mercados internacionales en un plazo de cinco años, un propósito que impulsa con su participación en Andalucía Trade Global 2025 y el apoyo de sus servicios de internacionalización.

Según ha señalado el director comercial de la entidad, Miguel Ángel González, en una entrevista a Europa Press, la firma es "una empresa familiar con más de 40 años en el mercado", dedicada a la fabricación de aditivos y soluciones para la salud y la alimentación animal, con actividad tanto en distribución nacional como en exportación.

"Fabricamos productos que mejoran la salud intestinal y el rendimiento de los animales, y ofrecemos servicios técnicos especializados que nos permiten adaptar las soluciones a las necesidades de cada cliente", ha explicado, destacando la "flexibilidad" como una de sus ventajas competitivas.

En esta edición del foro, Nutrofar ha buscado nuevos distribuidores y socios internacionales en mercados de Latinoamérica, el norte de África y Europa, con el objetivo de "dar el salto" hacia una mayor proyección exterior.

Actualmente, la exportación representa alrededor del 10% de su facturación, aunque el objetivo es multiplicar por cinco esa cifra en los próximos años.

INNOVACIÓN

Aunque se trata de un sector "muy pegado al suelo", González ha subrayado la innovación en el campo, señalando que usan la inteligencia artificial (IA) para gestión documental y análisis de datos, además de aplicar biotecnología avanzada en la producción de péptidos antimicrobianos, que sustituyen a los antibióticos tradicionales.

En este sentido, González ha destacado el papel de Andalucía Trade como "una herramienta magnífica para las empresas, tanto las que se inician como las que ya tienen experiencia en exportación".

"Nos dan un soporte espectacular con servicios de sondeo, estudios de mercado, agendas individuales y asesoramiento desde sus antenas en los países de interés. Es una suerte contar con un apoyo así", ha valorado.

En este sentido, el responsable comercial ha explicado que Nutrofar ha mantenido 18 reuniones B2B durante el evento, concertadas a través de las antenas de Andalucía Trade, que "ayudan a conectar con empresas que demandan este tipo de productos y servicios".

RETOS Y SOSTENIBILIDAD

Entre los principales obstáculos para la expansión exterior, González ha señalado "la fuerte competencia y las barreras regulatorias", que varían según el país. "Cada mercado impone sus propias normas, y los registros sanitarios pueden suponer grandes inversiones de tiempo y dinero", ha indicado.

Aun así, ha considerado que España "es un país puntero en producción animal", especialmente en porcino, y que esta reputación internacional "abre muchas puertas" para la exportación de productos y servicios relacionados.

En cuanto a sostenibilidad, el director comercial ha afirmado que Nutrofar está adaptando sus procesos industriales a las exigencias de eficiencia energética y reciclaje.

Como mensaje final, González ha reivindicado la posición de Nutrofar como "referente andaluz en salud y nutrición animal", con un modelo que "combina experiencia, flexibilidad y calidad". "Somos una empresa ágil, con servicios técnicos muy sólidos y una fabricación propia que nos permite adaptarnos rápidamente a lo que pide cada mercado", ha apuntado.

"Queremos que nos vean como un socio fiable para crecer juntos", ha concluido, satisfecho con los contactos y oportunidades generadas en esta primera participación de Nutrofar en Andalucía Trade Global 2025.