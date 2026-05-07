El obispo de Córdoba llama a la formación integral de los sacerdotes y los insta a ser santos y evitar la "mundanidad"

El obispo llama en Montilla a la formación integral de los sacerdotes y los insta a ser santos y evitar la "mundanidad". - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

MONTILLA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La festividad de San Juan de Ávila es una de las celebraciones más destacadas del calendario diocesano pues ese día el clero cordobés se da cita en Montilla (Córdoba) para venerar al que fue maestro de santos y un referente sacerdotal, aunque en esta ocasión la fiesta se ha adelantado tres día y ha sido este jueves 7 de mayo cuando los sacerdotes y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se han reunido en la Basílica de San Juan de Ávila, que custodia sus restos mortales, para celebrar la santa misa y honrar al patrón del clero secular español.

Según ha informado la Diócesis cordobesa en una nota, en este contexto y durante su homilía, el obispo ha subrayado que esta celebración cobra un significado especial al coincidir con los 500 años de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila y ha destacado la figura del santo como ejemplo de "entrega, evangelización y santidad sacerdotal" y, en este contexto, ha llamado a la formación integral de los sacerdotes y les ha instado a ser santos y evitar la "mundanidad".

En este sentido, ha señalado que el sacerdote debe "vivir unido a Cristo a través de la oración y el servicio, evitando caer en la mundanidad o en una fe superficial", subrayando que "el sacerdote ha de ser santo y la santidad exige cumplir la ley de Dios", por lo que ha instado a los sacerdotes reunidos en Montilla a ser santos y a entregar su vida "con amor y por amor".

Ante un templo repleto de presbíteros, el pastor de la Diócesis ha aludido también a las palabras del Papa Francisco sobre la importancia de una Iglesia "herida" y ha hecho un llamamiento a los sacerdotes cordobeses a "acompañar y sanar" las llagas del mundo, así como a ser "relicarios de Dios", como fue San Juan de Ávila.

"Debemos ser sal y luz en el mundo, pero nadie puede ser luz si no se deja contagiar por Jesucristo", ha aclamado el pastor de la Diócesis cordobesa, quien también ha defendido la necesidad de una "formación integral" de los sacerdotes, que favorezca, tanto la madurez humana, como la vida espiritual.

Finalmente, el prelado ha reflexionado sobre la situación actual de la Iglesia en la sociedad española, reconociendo preocupación por la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía hacia la institución. Al hilo de esto, ha señalado la necesidad de recuperar la credibilidad "desde la fidelidad a la misión que el Señor ha encomendado", y ha concluido recordando el celo evangelizador del santo maestro y su llamada a que los sacerdotes vivan su ministerio "con el fuego del amor de Dios".

VISITA AL AYUNTAMIENTO

Antes de comenzar la celebración eucarística, Jesús Fernández ha visitado el Ayuntamiento de Montilla, donde ha sido recibido por el alcalde, Rafael Llamas, y el resto de la Corporación municipal, resaltando el alcalde que Montilla es fruto de su historia y que personajes como San Juan de Ávila sitúan al municipio "en el ámbito mundial", por lo que quieren "representar sus valores" y, de hecho, tienen "proyectos vinculados a San Juan de Ávila, que hay que desarrollar".

Por su parte, el obispo de Córdoba ha puesto de manifiesto en el Consistorio la celebración del 500 aniversario de ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila y la felicidad que le produce visitar una ciudad como Montilla, con tanta historia de santidad.

Durante la visita, Jesús Fernández ha señalado San Juan de Ávila "es un punto fundamental en la historia y es modelo de sacerdotes. Fue misionero incansable, predicó el Evangelio, atendió a los necesitados", y "merece nuestro reconocimiento y acción de gracias por él", a la vez que ha agradecido a la Corporación municipal, tanto la acogida que año tras año tiene esta celebración en Montilla, como la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diócesis.

CASA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Por otro lado, en la que fuera la casa de San Juan de Ávila en Montilla, desde primera hora de la mañana de este jueves se han unido los seminaristas y formadores. Allí, llamados a recuperar y seguir la tradición que Gaspar Bustos instauró durante su dilatado servicio como director espiritual del Seminario, han mantenido un tiempo de oración y recogimiento junto al rector del Seminario y sus formadores, previo al encuentro sacerdotal, donde han participado en el coro con los cantos de esta celebración principal del clero cordobés.

Jesús Fernández ha querido cerrar la jornada ofreciendo a los sacerdotes una ponencia centrada en la dimensión pastoral en la vida del presbítero, que ha llevado a cabo tras la misa en el Teatro Garnelo de la localidad. Además, ha felicitado a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro y de plata este año.