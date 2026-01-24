El obispo de Córdoba preside este domingo en Adamuz (Córdoba) una misa funeral en memoria de las víctimas del siniestro

Cartel de la misa funeral que oficiará el domingo el obispo de Córdoba en Adamuz por las víctimas del siniestro ferroviario. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Este domingo, 25 de enero, a las 11,00 horas, se celebra en la Caseta Municipal de Adamuz (Córdoba) una misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo, que le ha costado la vida a 45 personas, mientras que otras 126 han precisado asistencia sanitaria, permaneciendo 22 hospitalizadas.

En concreto y según ha anunciado ya la Diócesis de Córdoba en una nota, será el obispo titular de la misma, Jesús Fernández, quien presida la celebración en la que, de forma extraordinaria, estará presente la imagen de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz, estando prevista que la misa sea retransmitida en directo a través de Canal Sur Televisión.

El cartel en el que la Diócesis cordobesa anuncia la citada misa funeral tiene como centro la imagen de la Virgen del Sol, caminando por las vías del tren camino del pueblo de Adamuz, que aparece al fondo, mientras acompaña, cogida de la mano, a una niña pequeña, a quien también sujeta, de su otra mano, un agente de la Guardia Civil. Este conjunto central recorre un camino férreo flanqueado por los heridos en el accidente y personas que les asisten, junto a restos de los trenes siniestrados.

Esta misa funeral se celebra después de que la Asamblea de Obispos del Sur de España, que comprende a los obispos de todas las diócesis de Andalucía, manifestase el pasado el lunes su "dolor y cercanía a las víctimas, afectados y familiares del terrible accidente ferroviario de Adamuz", pidiendo a Dios "por el eterno descanso de los difuntos".

De igual forma, la Asamblea agradeció "el servicio y la ayuda de cuantos están interviniendo para socorrer a las víctimas" del referido siniestro, mientras que, el mismo lunes pero con anterioridad, fue la Conferencia Episcopal Española (CEE) la que expresó sus "condolencias" a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, al tiempo que deseó "la pronta recuperación de los heridos" y expresó al "dolor" de las comunidades afectadas.

Junto a ello, añadieron desde la CEE que, "al conocer el grave accidente ferroviario ocurrido", querían manifestar "a las familias de las víctimas nuestra condolencia y a todos los heridos deseamos una pronta recuperación".

De igual forma, y en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Adamuz, con motivo del accidente, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, también trasladó su "solidaridad" y "cercanía" a las víctimas y familiares y puso a su disposición el apoyo de la Iglesia Católica en Córdoba y los medios de la parroquia adamuceña y de la Diócesis cordobesa.