El obispo de Córdoba quiere "regular", escuchando a las hermandades, las "salidas extraordinarias" de procesiones

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante el Nacimiento instalado en su despacho. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante el creciente número de procesiones extraordinarias que se desarrollan en la capital cordobesa, ha señalado que "habrá que modular las salidas para que, fuera del tiempo habitual, llegada Semana Santa o las salidas de las hermandades de gloria o por las fiestas patronales", las procesiones que tengan lugar "sean realmente salidas extraordinarias".

En este sentido y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo ha explicado que, en el marco de un "proceso de reflexión" con las hermandades y cofradías de Córdoba, "habrá que valorar los requisitos que se han de establecer, a través de un reglamento, que regule estas salidas extraordinarias, y hacerlo en línea con las diócesis de nuestro entorno".

De hecho, según ha subrayado Jesús Fernández, "trabajamos ya para escuchar y valorar las propuestas de las hermandades en este sentido", y también "en fortalecer la vivencia cristiana de la estación de penitencia o la participación en las hermandades de gloria".

Respecto a la labor de las hermandades, por la que el obispo ya ha dicho sentir admiración, Jesús Fernández ha anunciado que "en las hermandades se ha abierto un proceso de escucha activa, impulsado por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, que está realizando un estudio que inicie un proceso de análisis y reflexión ante los retos de la evangelización, para abordar un tiempo de renovación, siguiendo la dinámica sinodal para la reflexión y discernimiento de esta realidad pastoral de la Diócesis de Córdoba".

Así, ha indicado que, "en este camino sinodal", la citada Delegación Diocesana, "dedicada a preservar y acompañar el camino de fe de cada hermandad, de su acción caritativa y su presencia pública, se propone abrir un proceso", con "todos los hermanos cofrades, ante el cambio constante y vertiginoso que impone la sociedad".

De este modo y según ha defendido el obispo, las hermandades y cofradías "deben dar una respuesta atrayente al hombre de nuestro tiempo, y por eso se ha dirigido una carta del delegado diocesano, el sacerdote José Juan Jiménez Güeto, a todos los consiliarios, hermanos mayores y juntas de gobierno de las hermandades y cofradías, y a los presidentes y juntas de gobierno de las agrupaciones y consejos de hermandades y cofradías de la Diócesis de Córdoba".

El método de consulta, según ha precisado el obispo, "se realizará a través de un programa de estudio diseñado para recabar los datos que afectan a distintos ámbitos de cada hermandad y permite además sugerencias de ideas de los encuestados para establecer objetivos y programar acciones de futuro".

Jesús Fernández ha indicado que, "a partir de las sugerencias y análisis que haga cada hermandad y cada cofradía, se priorizarán las acciones", con el objetivo último de "fortalecer la celebración, la formación y la caridad".

Tras la recogida de datos, "la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías celebrará un encuentro con todos los hermanos mayores y presidentes de agrupaciones, para compartir los resultados del estudio y abrir un tiempo de diálogo antes de que finalice el primer trimestre del año 2026".