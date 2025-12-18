Las obras del estadio de Linarejos, de Linares (Jaén), se licitarán de nuevo tras pedir la adjudicataria la rescisión

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo (c), en la comparecencia sobre el estadio de Linarejos. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) licitará por vía de urgencia las obras de remodelación del Estadio de Linarejos, para que los trabajos puedan continuar con una nueva constructora, toda vez que se ha recibido una solicitud de rescisión de contrato por parte de la actual adjudicataria "por circunstancias sobrevenidas".

Así lo ha indicado este jueves la alcaldesa, Auxi del Olmo, quien ha comparecido para informar sobre la situación de esta intervención, que comenzó el 3 de julio de 2024 con un presupuesto de más de 11,1 millones --9,1 millones aportados por la Junta de Andalucía y los otros dos, por el Consistorio de euros-- y un plazo de ejecución de 26 meses.

La regidora ha asegurado que se ha trasladado de manera reiterada a Geocivil el "malestar existente por la lentitud de los trabajos y el incumplimiento de los plazos establecidos", según ha informado el Ayuntamiento. De hecho, la obra ejecutada hasta ahora es de "prácticamente el diez por ciento".

"Ante esto, la empresa expuso sus argumentos y, tras numerosas reuniones y la presión ejercida por nosotros para desbloquear la situación, se va a proceder a la resolución del contrato, iniciando un nuevo procedimiento de licitación, que se tramitará por urgencia para tenerlo listo a primeros de marzo", ha afirmado.

Según ha precisado, en las últimas reuniones mantenidas con la constructora actual se le demandó la documentación relativa a la contratación de los elementos prefabricados, estructura metálica y textil, comprobando que esos contratos no estaban hechos.

"Todo esto, junto a los retrasos acumulados, ha hecho que consideremos inviable prolongar más la espera, priorizando en todo momento el interés general, el de la afición, el de los linarenses y el del Linares Deportivo, así como la ilusión colectiva por ver culminada esta obra tan esperada", ha dicho.

Una decisión que, según ha enfatizado, "no se ha tomado a la ligera, sino tras agotar todas las posibilidades y comprobar que la empresa no estaba en condiciones de continuar la ejecución del proyecto, pese a la comprensión y la paciencia demostradas hasta ahora".

En esta línea, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno (PP) con la reforma del Estadio de Linarejos, puesto que "desde el primer momento se ha hecho un seguimiento constante de la obra, manteniendo reuniones continuas, exigiendo explicaciones y buscando soluciones para desbloquear una situación que se ha prolongado en el tiempo de manera muy compleja".

"La realidad es que nos hemos encontrado con un problema que hemos intentado resolver desde múltiples vías, planteando distintas alternativas y adoptando medidas para superar los obstáculos surgidos, asumiendo incluso los perjuicios que estas decisiones podían acarrear al propio Ayuntamiento, siempre con el único objetivo de que el estadio pudiera avanzar y culminarse", ha declarado.

Al hilo, ha señalado que, siendo conscientes del perjuicio que el retraso de las obras ha ocasionado al Linares Deportivo, especialmente por la pérdida de ingresos en taquilla debido a la reducción de aforo del estadio por la demolición de graderíos, se ha incluido una partida adicional de otros 100.000 euros en el presupuesto municipal de 2026 "con el objetivo de compensar dichas pérdidas".

SÍMBOLO

Al respecto, ha subrayado "la importancia que el Estadio de Linarejos tiene para la ciudad y para los linarenses", ya que "no es solo una infraestructura deportiva", sino "un símbolo, un espacio cargado de historia y de recuerdos compartidos".

"No voy a permitir que se pierda la ilusión ni la confianza, y por ello queremos dejar claro, de manera rotunda, que nadie, absolutamente nadie, piense que este estadio no se va a hacer, que no queramos hacerlo o que se le haya estado dando largas", ha recalcado.

En cuanto al posible horizonte para ver reformado el estadio, Del Olmo ha considerado que sería "un poco osado" dar una fecha hasta que las obras no estén de nuevo adjudicadas. Será entonces, una vez que se analice con la adjudicataria el posible cronograma, cuando se puedan concretar los plazos para ver mejoradas estas instalaciones construidas en 1955.