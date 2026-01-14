Obras de urgencia para contener el movimiento de tierras en la calle de Jaén donde se han desalojado dos edificios

Visita a las obras de emergencia en la calle Unicef - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa constructora de un nuevo edificio de viviendas está ya ejecutando obras de urgencia para contener el movimiento de tierras que había provocado grietas en la calle Unicef donde el Ayuntamiento de Jaén ha desalojado de forma preventiva en la noche del martes dos bloques. Esto ha supuesto el realojo en hoteles de medio centenar de vecinos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a miembros del equipo de gobierno local y técnicos municipales han venido comprobando desde primera hora de este miércoles cómo operarios de la empresa ejecutan los trabajos de urgencia.

Según Millán, la situación generada en la calle podría estar originada por la acumulación de aguas subterráneas a causa de una pantalla de hormigón de más de 19 metros de longitud construida en la nueva promoción que se construye en la Avenida de Andalucía.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha informado de que técnicos municipales y servicios de emergencia han trabajado hasta altas horas de la madrugada en la calle Unicef para evaluar una incidencia estructural que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Millán ha llamado a la tranquilidad porque, aunque la situación ha generado preocupación, "se está trabajando de manera coordinada para poner solución al problema para que los vecinos y vecinas desalojados, a quienes se ha atendido en todo momento por parte del Consistorio, puedan volver cuanto antes con seguridad a sus viviendas".

La ejecución de las obras, que incluyen un muro de 19 metros de longitud, "por las primeras inspecciones, parece haber modificado las aguas subterráneas de esta zona que se han estancado produciendo un almacenamiento que puede estar produciendo que se esté moviendo la calle, y que ejerza una presión sobre el muro que podría llevar al colapso y tirar de la calzada", ha señalado Millán.

Ante esta situación y ante el riesgo de que pudieran verse afectados otros edificios de viviendas de la calle, se decidió proponer el desalojo de dos inmuebles y reubicar a las familias afectadas en hoteles de la ciudad.

A lo largo de esta mañana, la empresa constructora que lleva a cabo la obra en la Avenida de Andalucía está trabajando sobre el terreno para solventar el problema "y también está previsto que al largo de las próximas horas se lleve a cabo una extracción del agua estancada que podría estar ejerciendo esa presión sobre el muro".

"Esperamos que a lo largo del día de hoy o primeras horas de mañana comprobar los resultados y si se contienen y corrigen esos movimientos, que las familias desalojadas pudieran volver a sus edificios", ha dicho el alcalde.