Detención de uno de los integrantes de la organización. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas con la detención de ocho personas de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, se han realizado 21 entradas y registros en estas provincias donde se han intervenido más de 195.000 euros en efectivo, diversas joyas y 12 vehículos de alta gama, y se han bloqueado 20 cuentas bancarias, así como entre los detenidos han figurado los líderes de la organización.

En este contexto, la investigación económica comenzó en el año 2024, tras la explotación de una investigación conjunta entre Policía Nacional y Vigilancia Aduanera por tráfico de drogas, que se saldó con numerosas detenciones, así como con la intervención de vehículos de alta gama, joyería, dinero en efectivo y otros enseres empleados por las organizaciones criminales para facilitar la entrada de estupefacientes en el territorio nacional por vía marítima.

De esta manera, los agentes comprobaron un nivel de vida que no guardaba concordancia con la situación económica y patrimonial de los investigados, así como el disfrute por parte de estas personas de numerosos activos que no figuraban a su nombre, lo que manifestó la existencia de una estructura estable mover grandes cantidades de dinero en efectivo e introducirlo en el circuito legal de la economía mediante el uso de entramados societarios creados específicamente para blanquear los beneficios del narcotráfico, simulando una actividad económica legal.

En este sentido, la organización consiguió blanquear gran parte de las ganancias del tráfico de drogas mediante inversiones inmobiliarias en inmuebles distribuidos por Andalucía cuya titularidad correspondía, en última instancia, a los líderes de la organización criminal, aunque estas personas no aparecían en ningún documento, dado que utilizaban a testaferros para ocultar su verdadero patrimonio.

De igual modo, se han intervenido más de 195.000 euros en efectivo, numerosas joyas, relojes de alta gama, 16 vehículos --entre los cuales había 12 de alta gama--, dos armas largas, una embarcación y una moto de agua.

Además, se ha procedido al bloqueo de 20 cuentas bancarias, así como a la anotación de la prohibición de enajenar una gran cantidad de vehículos y bienes inmuebles. La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía Antidroga y la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5 de la Audiencia Nacional.