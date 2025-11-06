Las ocho diputaciones andaluzas se unen en la campaña del 25N para educar en igualdad y prevenir el machismo on-line

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha presentado la campaña para el 25N de las diputaciones andaluzas, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Este año, la institución granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada por las ocho administraciones, con "un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo", que se centra en educar en igualdad y prevenir el machismo en el entorno digital.

Bajo el lema 'No los dejemos solos frente al machismo on-line de la manosfera', la campaña pone el acento en la necesidad de "acompañar, comprender y educar a los jóvenes ante los mensajes dañinos que circulan en internet", especialmente en redes sociales, foros o canales donde algunos discursos machistas encuentran espacio para reproducirse y atraer a adolescentes en proceso de formación personal, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota de prensa tras la presentación.

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada, Elena Duque, que ha estado acompañada por diputadas de Igualdad de las provincias andaluzas, ha destacado durante la presentación que "esta campaña no busca señalar ni culpabilizar a nadie, sino abrir los ojos a una realidad que está afectando a nuestros hijos e hijas. Muchos jóvenes se están educando emocionalmente en internet, en espacios donde a veces encuentran frustración, resentimiento o mensajes que banalizan la violencia de género. Nuestro deber es acompañarles con diálogo, empatía y educación".

Además, Duque ha subrayado que "la igualdad es una oportunidad para convivir mejor, para construir familias más libres y sociedades más justas. No se trata de dividir, sino de unir a la sociedad en torno a valores como el respeto, la convivencia y la justicia. Si no ofrecemos referentes positivos, otros ocuparán ese espacio con discursos de odio o de exclusión".

La campaña se centra en el papel de las familias, los docentes y la comunidad educativa como agentes fundamentales para prevenir la violencia de género desde la infancia y la adolescencia. Se promueve el diálogo intergeneracional y el acompañamiento frente a los contenidos machistas que circulan por la red.

La "manosfera", término que da título a la campaña, hace referencia al conjunto de espacios digitales donde se difunden mensajes que distorsionan la igualdad y las relaciones entre hombres y mujeres. Estas comunidades, cada vez más presentes en redes, canales de vídeo o podcasts, banalizan la violencia o presentan a los hombres como víctimas del avance de la igualdad.

La creatividad de la campaña ha sido desarrollada por una empresa granadina, que ha diseñado una propuesta inspirada visualmente en la estética de la serie 'Stranger Things', evocando la dualidad entre el mundo cotidiano y ese "mundo oscuro" digital donde muchos jóvenes pasan parte de su tiempo. Con esta metáfora, la campaña invita a padres y madres a "mirar al otro lado" de la pantalla para comprender mejor los riesgos y acompañar a sus hijos.

Las diputaciones provinciales, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural, asumen una responsabilidad esencial en la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de género y la protección de la juventud frente a los riesgos del entorno digital.

Esta campaña común refleja el compromiso de las ocho diputaciones andaluzas y su voluntad de trabajar unidas más allá de ideologías, en torno a valores universales como el respeto, la justicia y la libertad, han detallado sus promotoras.