La octava edición de Flora buscará convertir a Córdoba en el "epicentro mundial del arte floral y la botática"

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Orive de Córdoba ha acogido este miércoles la presentación de la octava edición del Festival Flora, que, del 13 al 23 del próximo octubre, "convertirá a la ciudad en el epicentro mundial del arte floral y la botánica contemporáneas", gracias al patrocinio y la colaboración de en torno a 130 entidades públicas y privadas.

Así se ha destacado en dicha presentación, en la que han intervenido el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el socio fundador de Zizai Cultura e impulsor de Flora, Juan Ceña; la directora general de Flora, María Van den Eynde, y el director artístico del festival, Emilio Ruiz Mateo.

En primer lugar, José María Bellido ha afirmado que Flora llega a su octava edición "en plena madurez, como una de las citas imprescindibles del otoño cordobés y, por supuesto, de la oferta turística de nuestra ciudad en el mes de octubre".

El alcalde ha apuntado que Córdoba "vuelve a convertirse en la capital mundial del arte floral, en un evento que no solo mira a la belleza y al espectacular trabajo de los mejores artistas del mundo con sus instalaciones, sino que este año se complementa con cine, música, danza, charlas, artesanía y la implicación de toda la ciudad en esta gran cita de nuestro otoño".

Flora, según ha añadido Bellido, "es un evento de ciudad que nos implica a todos: organizadores, patrocinadores, colaboradores, asociaciones y, por supuesto, a la ciudadanía. El resultado de esa colaboración, de ese trabajo conjunto se refleja en datos como los que nos mostró el estudio de la Universidad Loyola sobre la séptima edición de Flora: 46,9 millones de euros de impacto económico y la creación de 68 empleos".

Por su parte, el socio fundador de Zizai Cultura e impulsor de Flora, Juan Ceña, ha señalado que "la programación de esta edición pone de manifiesto la intención del festival de seguir impactando de forma positiva en la sociedad y la cultura de Córdoba, gracias a una cuidada selección de actividades que, este año, busca llegar a más públicos abordando la botánica desde todo tipo de miradas artísticas."

Durante su intervención, la directora del festival, María Van den Eynde, ha explicado, por su lado, que el objetivo es "ser un eje de transformación a través de la cultura, un festival hecho para la ciudadanía, en el que ponemos de relevancia nuestro patrimonio por medio de la creación contemporánea", añadiendo que "Flora es, en definitiva, un evento único del que debemos sentirnos orgullosos, con unos valores tremendamente positivos, que trascienden el festival y crean una identidad y marca propias para Córdoba".

Por último, el director artístico de Flora, Emilio Ruiz Mateo, ha dado a conocer la programación completa del certamen y ha resaltado "la originalidad de Wagner Kreusch, el poderoso manejo del color de Putnam Flowers, la mirada radicalmente artística de Paula Anta, el compromiso medioambiental de Ikefrana y la delicadeza paisajística de 'La Musa de las Flores', que componen un elenco de artistas de ensueño para esta edición de Flora".

La presentación ha contado, además, con la presencia del deán del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva; el director de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo; el delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Eduardo Lucena; el vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz, y el delegado en Córdoba del rector de la Universidad Loyola, José Manuel Martín, entre otros representantes de instituciones y empresas colaboradoras.

PATIOS E INSTALACIONES

Los emblemáticos patios de Córdoba por los que se ramificará Flora 2025 son el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, donde Putnam Flowers (Estados Unidos) exhibirá la obra 'Tramas pasadas, calma futura'; el Patio del Reloj del Palacio de la Merced de la Diputación de Córdoba, con la obra 'Jardín sin tiempo' de 'La Musa de las Flores' (México); el Patio II del Museo Arqueológico, con la obra 'Arbor' de Paula Anta (España); el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, con la obra 'Río flotant, de Wagner Kreusch (Brasil), y el patio central del Palacio de Orive, con la obra 'Semillas nómadas' del ganador de la convocatoria Patio Talento Ikefrana (España).

Como todos los años, las instalaciones artísticas que se podrán ver en estos cinco conocidos enclaves cordobeses entrarán a concurso. Sus creadores competirán por los galardones económicos que otorga el festival, los de mayor cuantía en esta disciplina (25.000 y 10.000 euros). Las instalaciones ganadoras del primer y segundo premio se darán a conocer el 17 de octubre por la noche, en la entrega de premios de Flora 2025, una edición en la que está previsto que se usen un total de 20.000 tallos de flores y 5.000 plantas.

En línea con su objetivo de "construir ciudad y crear un evento que incluya al mayor tipo de realidades posibles", Flora 2025 propone un programa multidisciplinar con casi un centenar de actividades, que invita al público a celebrar la naturaleza desde el pensamiento, la danza, la investigación, la música, el cine, el arte o la artesanía, entre otras disciplinas. El festival propone así un nuevo acercamiento a la botánica compuesto por las miradas particulares de prestigiosos creadores y científicos de todo el mundo.