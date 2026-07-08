Oficina Antifraude admite denuncia de Adelante contra el director de Comunicación de Vox por "incompatibilidad" con RTVA

Archivo - El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado este miércoles que la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha admitido la denuncia presentada por el partido contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por "no cumplir con el reglamento de incompatibilidad" del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

Adelante ha indicado que la oficina ha abierto una investigación al respecto y ha asegurado que espera que la misma sea "positiva". "Lo de defender una tele pública de calidad, que esté al servicio del pueblo andaluz, que cuide bien a sus trabajadores y trabajadoras, eso no. Llevárselo calentito de Canal Sur, eso sí", ha aseverado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha recordado que Vox "quería el cierre" de la radiotelevisión pública. "Ahora lo que quiere son más puestos para más paguitas en Canal Sur", ha asegurado.

En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido "incumple" la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

"Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal", afirmaba en abril cuando presentaron la denuncia.

Según el escrito presentado por Adelante, consultado por Europa Press, Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El partido señala el artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración, que prescribe que "el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas".

Asimismo, ha subrayado que el consejero "tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles". Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad "puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público".

El escrito pide "actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo".

Tras la presentación de la denuncia, el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, defendía que Zancajo "cumple con todas sus obligaciones". "Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda", ha señalado.