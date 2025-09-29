La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza a Los Pedroches, en Córdoba

Programa de la visita de la Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz a la comarca de Los Pedroches. - OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo Andaluz se desplazará la próxima semana a la comarca cordobesa del Valle de Los Pedroches, en concreto, el martes 7 de octubre a Pozoblanco y el miércoles 8 de octubre a Hinojosa del Duque, para atender presencialmente a la ciudadanía.

El objetivo de esta visita presencial, según ha informado la Oficina del Defensor Andaluz, es "acercar los servicios de la institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas" en materia de "vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua".

En este desplazamiento a la comarca cordobesa la Oficina de Información del Defensor del Pueblo Andaluz atenderá a los vecinos de Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto y Villanueva de Córdoba, "para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones".

La atención se ofrece el martes 7 de octubre en Pozoblanco, en el centro Impulsa 10, situado en calle Doctor Vicente Pérez, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 19,30 horas, y el miércoles 8 en Hinojosa del Duque, en el Edificio de Usos Multiples, ubicado en la calle Miguel Hernández, en horario de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda pedir cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a 'citapreviadpa@defensor-and.es'. También se puede concertar la cita a través de sus redes sociales.

Además de la atención a la ciudadanía, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo Andaluz mantendrá reuniones con las asociaciones más representativas de carácter social y con los Servicios Sociales Comunitarios de la comarca.