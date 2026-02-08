La Oficina municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Granada atiende a 72 personas y realiza 48 intervenciones

Archivo - La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, (d), en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Granada atiende a las personas y familias más vulnerables a través de la Oficina de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales (Oaues), un recurso municipal "completamente novedoso" que comenzó a funcionar el pasado 1 de julio de 2025 y que, en sus primeros seis meses de actividad, ha atendido a 72 personas mediante 48 intervenciones sociales urgentes.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, la creación de esta oficina responde a la voluntad municipal de ofrecer una "respuesta inmediata y especializada" a situaciones sociales críticas fuera del horario habitual de los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios, garantizando así "una atención cercana, ágil y coordinada para quienes atraviesan momentos de especial dificultad".

Por su parte, la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal, ha destacado que "la puesta en marcha de esta oficina demuestra la firme preocupación del Ayuntamiento por no dejar a nadie atrás y por actuar con rapidez ante situaciones de urgencia social que requieren respuestas inmediatas". Asimismo, ha subrayado que "se trata de un recurso pionero en la ciudad que refleja el esfuerzo municipal por innovar y mejorar los servicios públicos dirigidos a las personas más vulnerables".

Durante el periodo analizado --entre julio y diciembre de 2025-- la oficina ha registrado una "intensa actividad", con más del 70 por ciento de las demandas atendidas consideradas de carácter urgente, lo que "evidencia la necesidad de contar con un recurso especializado de estas características".

Entre las situaciones atendidas destacan especialmente los casos de sinhogarismo, que representan alrededor del 60 por ciento de las intervenciones, seguidos de situaciones relacionadas con "necesidades básicas insatisfechas, pérdida inminente de vivienda o carencias de cuidados esenciales".

En este sentido, Arrabal ha señalado que "el Ayuntamiento ha dado un paso decisivo para mejorar la atención a las personas sin hogar y a quienes atraviesan situaciones críticas, ofreciendo acompañamiento social, orientación y recursos de emergencia que permiten proteger a las personas en momentos especialmente difíciles".

Después de analizar el funcionamiento durante seis meses, cabe destacar la accesibilidad del servicio y su progresiva consolidación como recurso de referencia para la ciudadanía y las entidades sociales. Casi la mitad de las demandas han sido realizadas directamente por las propias personas afectadas, mientras que otras han llegado a través del tercer sector, servicios públicos o fuerzas de seguridad.

Además, el Ayuntamiento ha concretado que la Oaues trabaja de forma coordinada con los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios y la Oficina de Atención a Personas sin Hogar, garantizando el seguimiento posterior de las situaciones atendidas y una intervención integral adaptada a cada caso.

"La coordinación con entidades sociales, servicios municipales y otros recursos es clave para ofrecer una atención eficaz y humana. Este servicio no solo actúa en la urgencia, sino que conecta a las personas con los recursos adecuados para avanzar hacia su recuperación", ha añadido la concejala.

Arrabal ha destacado que este primer periodo de funcionamiento ha permitido confirmar la utilidad y necesidad del servicio, así como identificar nuevas líneas de mejora para "reforzar la continuidad del recurso, ampliar los medios disponibles y seguir perfeccionando el protocolo municipal de atención a urgencias sociales".

La edil ha concluido señalando que "el objetivo del Gobierno municipal es seguir fortaleciendo esta oficina y ampliar su capacidad de respuesta, porque detrás de cada intervención hay personas que necesitan apoyo inmediato y una administración cercana que actúe con sensibilidad y responsabilidad".

La concejala ha precisado que esta oficina atiende en horario de tarde cuando otros recursos sociales municipales están cerrados en el teléfono 605 08 34 68 en horario de 15,00 a 20,30 horas.

En suma, con iniciativas como la Oficina de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales, el Consistorio de Granada reafirma su compromiso "con una ciudad más justa, solidaria e inclusiva, donde la protección de los colectivos más vulnerables constituye una prioridad fundamental de la acción municipal".