Las oficinas de atención por los daños del temporal reciben a 54 afectados y 76 solicitudes de ayuda en Granada

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, a la derecha en la imagen, atiende las explicaciones del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ÓRGIVA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Las oficinas de atención integral para las personas afectadas por las inundaciones y otros daños de Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva, en la provincia de Granada, puestas en marcha el pasado martes, y la de la Subdelegación abierta el viernes 27 de febrero, han atendido hasta el momento a 54 afectados y han recibido 76 solicitudes por desperfectos tras el paso del tren de borrascas del pasado febrero.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este jueves la oficina de Órgiva para "informar y tramitar" las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central para paliar los daños del temporal. Se suma a otras dos abiertas en la provincia, en Cenes de la Vega y Huétor Tájar, junto con la que ha quedado instalada en la propia Subdelegación del Gobierno.

Según ha informado el subdelegado en nota de prensa tras la visita, "en los pocos días que llevan abiertas, las oficinas de atención integral han atendido ya a 54 personas afectadas por las inundaciones y otros daños y han registrado un total de 76 solicitudes de ayuda"

Además, desde la oficina ubicada en la Subdelegación se han atendido en los cuatro días que lleva abierta a 115 llamadas y 66 correos electrónicos, tanto de ayuntamientos como de particulares.

Las oficinas ubicadas en la provincia disponen de personal y medios de Tragsa para trabajar de forma integrada con el personal de la Administración General del Estado y los técnicos de las administraciones locales. Las personas físicas, autónomos, entidades locales y empresas afectadas pueden acudir a estas oficinas o solicitar información a través de un buzón creado para consultas en el correo electrónico 'oficinaayudasgranada@correo.gob.es'.

"Estas oficinas están trabajando para que todos los trámites se hagan lo más rápido posible, así los afectados, las personas desalojadas y los dueños de negocios que han tenido pérdidas puedan recibir el dinero cuanto antes y volver a la normalidad", ha asegurado Montilla.

El personal que estará al frente de estas oficinas "informará y tramitará las distintas ayudas recogidas en el Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros del 17 de febrero, por valor de más de 7.000 millones de euros, para que los afectados puedan aprovechar al máximo las ayudas".

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno, ha recordado que se incluye una nueva ayuda directa de 150 euros por persona y día para los ciudadanos desalojados por los temporales, ayudas por daños materiales en viviendas y enseres, y se recogen ayudas para industrias o comercios. Todas estas ayudas tendrán efecto retroactivo y estarán exentas de tributación en el IRPF y Sociedades.

Para los ayuntamientos, el Real Decreto-ley incluye, entre otros, un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas, para la reconstrucción y reparación de infraestructuras, y ayudas para recuperar el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Además, se contemplan 600 millones de euros para caminos rurales y acequias.

También se determinó la exención en el IBI y reducciones en actividades económicas, junto a medidas laborales, como la prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, el despliegue de los ERTE por fuerza mayor o el aplazamiento y moratoria en las cuotas a la Seguridad Social.

Tras su visita a Órgiva, el subdelegado se ha trasladado a Soportújar donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Manuel Romero, y parte de la corporación local en la que les ha informado sobre las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar los daños causados por el tren de borrascas.

COMITÉ ASESOR

Por otra parte, ha quedado constituido el comité asesor de carácter técnico, presidido por el subdelegado del Gobierno, que se encargará de asesorarle en la elaboración de la propuesta de caminos agrarios de uso público que serán objeto de reparación y acondicionamiento por parte de Tragsa. En dicho comité asesor están representadas la Diputación Provincial de Granada, la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Tragsa y Seiasa.

"El Gobierno de España ha puesto a disposición 600 millones de euros para reparar estos caminos e infraestructuras de riego y, por ello, es importante que las distintas administraciones nos coordinemos para que no se produzcan duplicidades de las ayudas y arreglar todos los caminos que se han visto afectados por las borrascas", ha señalado el subdelegado.