Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches convierten a Añora (Córdoba) en capital mundial de los juegos tradicionales

Carrera de sacos en las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches. - AYUNTAMIENTO DE AÑORA

AÑORA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

Las plazas, el recinto ferial, el campo de fútbol y cada uno de los escenarios repartidos por el municipio de Añora (Córdoba) dejarán atrás la tranquilidad habitual los días 3, 4 y 5 de julio para transformarse en un gran tablero de juego donde la fuerza, la habilidad, la estrategia y el trabajo en equipo volverán a demostrar que las tradiciones siguen más vivas que nunca.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en una nota, las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches regresan este viernes para celebrar una nueva edición convertidas, una vez más, en uno de los acontecimientos más esperados del verano en Andalucía.

Cerca de un millar de participantes de distintas procedencias integrados en 48 equipos competirán durante tres días en 15 juegos tradicionales y con el baile de la jota, pero mucho antes del inicio ya se ha producido el primer gran éxito de la edición: la organización ha vuelto a registrar un récord de solicitudes para incorporarse a la competición, confirmando el extraordinario momento que atraviesa este evento único en España.

Este año eran seis las plazas disponibles, coincidiendo con el descanso obligatorio que realizan otros seis equipos dentro del sistema de rotación implantado para garantizar la renovación de la competición y ofrecer oportunidades a nuevas formaciones. Para ocupar esas vacantes se han presentado 15 solicitudes, un nuevo récord que demuestra el creciente interés que despiertan unas Olimpiadas que cada año suman nuevos aspirantes a formar parte de ellas.

Los seis equipos seleccionados no solo competirán este fin de semana, sino que si superan el proceso establecido por la organización podrán optar a incorporarse de manera estable al listado de equipos participantes en futuras ediciones, integrándose definitivamente en una competición que cuenta con una comunidad cada vez más consolidada y fiel.

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha considerado que la demanda de participación "es la mejor noticia" que podían recibir antes de comenzar las Olimpiadas. "Cuando hace más de quince años comenzamos esta aventura nunca imaginamos que llegaríamos a tener más equipos queriendo entrar que plazas disponibles. Eso significa que las Olimpiadas han conseguido algo muy difícil: crear una comunidad que cada año quiere seguir creciendo sin perder su esencia".

Madrid ha explicado que el sistema de rotación responde precisamente a esa filosofía, pues el objetivo es que "haya oportunidades para nuevos equipos, pero también mantener un modelo organizativo que garantice la calidad de la competición. Cada año descansan seis equipos y entran otros seis, lo que permite renovar las Olimpiadas sin perder la identidad que las ha convertido en un referente", ha afirmado.

El alcalde ha destacado, además, que "los equipos que debutan este año saben que no vienen solo a competir durante un fin de semana. Si cumplen los requisitos establecidos podrán aspirar a obtener una plaza fija en próximas ediciones, por lo que para ellos estas Olimpiadas son también una puerta de entrada a una gran familia que no deja de crecer".

Desde el viernes y hasta el domingo, Añora dejará de ser únicamente el escenario de una competición deportiva para convertirse en un gran escaparate de la cultura popular y del patrimonio etnográfico de Los Pedroches.

Las Olimpiadas Rurales han conseguido recuperar juegos que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de la comarca y convertirlos en pruebas deportivas sin perder su esencia. Cada lanzamiento de adoquín, cada carrera de sacos, cada equilibrio sobre los zancos o cada tirón de la soga conserva el espíritu con el que nacieron estas actividades, hoy transformadas en un espectáculo seguido por miles de personas.

PRUEBAS

El viernes comenzará la competición con la ceremonia inaugural y las primeras pruebas: garrote, a piola y la cucaña. La jornada del sábado concentrará buena parte de la emoción con los mizos, los tiraores, el adoquín, las carreras de sacos, las cintas, los zancos, la soga y la siempre espectacular sillita de la reina.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser el baile de la Jota de Los Pedroches, incorporado hace años como una reivindicación del folclore tradicional de la comarca y convertido ya en una de las imágenes más reconocibles del evento. La competición concluirá el domingo con las pruebas de pingané, comba y porteo de cántaros, antes de la entrega de premios y la ceremonia de clausura.

UN EVENTO QUE TRASCIENDE LA COMPETICIÓN

Durante todo el fin de semana, las pruebas deportivas convivirán con una intensa programación de ocio, música y restauración que atraerá a miles de visitantes hasta Añora y convertirá al municipio en uno de los principales focos turísticos del norte de la provincia.

Para Bartolomé Madrid, esa capacidad de atraer público es consecuencia directa del modelo que representan las Olimpiadas, pues "la gente viene a competir, pero también a convivir. Se crean amistades, se comparten experiencias y se demuestra que el medio rural puede organizar acontecimientos capaces de atraer a personas de cualquier lugar de España e incluso del extranjero".

El alcalde ha remarcado que las Olimpiadas Rurales "son mucho más que un evento deportivo", ya que "hablan de igualdad, porque todos los equipos son paritarios; hablan de inclusión, porque participan personas de distintas edades y procedencias; hablan de sostenibilidad, porque recuperan juegos que forman parte de nuestra historia, y hablan de orgullo rural, porque demuestran que nuestros pueblos tienen mucho que enseñar".