El Olympic Festival Milano Cortina 2026 se activa en Sierra Nevada

Olympic Festival Milano Cortina 2026 - REMITIDA POR LA JUNTA

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Andalucía, en Sierra Nevada, se ha convertido este martes en el epicentro del espíritu olímpico con centenares de personas que se han dado cita en Pradollano, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, para disfrutar del Olympic Festival, una iniciativa del Comité Olímpico Español, en colaboración con la Junta de Andalucía y Cetursa, que permite a los aficionados "vivir desde España el ambiente de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026".

El evento, según ha detallado el Comité Olímpico Español en una nota de prensa, ha transformado durante unas horas la estación granadina en mucho más que un enclave deportivo. Sierra Nevada se ha consolidado como punto de encuentro en torno a los valores olímpicos: excelencia, amistad y respeto, que en la vida cotidiana se traducen en resiliencia, trabajo en equipo, perseverancia y capacidad para gestionar la adversidad.

El acto ha servido también para "compartir ilusión, orgullo y compañerismo con el equipo olímpico español que compite estos días en Italia, reforzando la idea de que cuando compite un olímpico, compite todo un país".

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la participación de cuatro grandes referentes del deporte español: María José Rienda, una de las responsables de Cetursa Sierra Nevada, olímpica en cinco ediciones y diploma olímpico en Salt Lake City; Rocío Delgado, olímpica en Vancouver 2010 en 'ski cross' y miembro del programa Todos Olímpicos del Comité Olímpico Español y del Programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía; Isabel Sánchez Fernández, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, olímpica en Pekín 2008 y medalla de plata en Río 2016; y Virginia Ramírez, campeona olímpica en Barcelona 92 en hockey.

Todas ellas compartieron sus experiencias olímpicas con los aficionados presentes en la Plaza de Andalucía y coincidieron en un mismo mensaje: lo verdaderamente importante no es la medalla, sino el camino, el sacrificio silencioso y la capacidad de levantarse cuando las cosas no salen.

El acto incluyó además una conexión especial con Milano Cortina junto a miembros del Comité Olímpico Español desplazados a los Juegos, estableciendo un simbólico puente entre Sierra Nevada y los Dolomitas italianos.

El consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, ha sido el encargado de clausurar el evento, destacando la importancia de "seguir soñando en grande y de mantener vivo el espíritu olímpico más allá de la competición".