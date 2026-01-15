Once ayuntamientos de Jaén se repartirán 470.000 euros para hacer frente a daños por meteorología adversa

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en una foto de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Once ayuntamientos de la provincia de Jaén se van a repartir una subvención de casi 470.000 euros, destinada a 14 proyectos para la recuperación de los daños causados por las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

En concreto, las localidades jiennenses beneficiadas son Villanueva de la Reina (27.020 euros), Orcera (48.344 euros), Cazalilla (10.243 euros), Jódar (128.627 euros), Rus (35.278 euros), Jabalquinto (87.000 euros), Jimena (69.500 euros), Higuera de Calatrava (12.500 euros), Hornos (23.780 euros), Campillo de Arenas (8.500 euros) y Cazorla (5.146 euros).

El presupuesto global de obras proyectadas en estos once municipios asciende a 939.932 euros, de los que 470.000 euros llegan vía subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En el caso de la provincia de Jaén, la Diputación será la entidad responsable de canalizar estas subvenciones hacia los ayuntamientos beneficiarios, facilitando su gestión administrativa y la correcta tramitación de los fondos.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha indicado que esta función de la Diputación resulta "especialmente relevante" para garantizar que los municipios, en particular los de menor capacidad técnica y económica, puedan acceder con mayor agilidad a los recursos necesarios para la reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial, contribuyendo así a una recuperación más equilibrada y eficaz del territorio.

Esta convocatoria se ha desplegado en un plazo de 69 días desde la ampliación del listado de episodios y municipios afectados acordada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de octubre, lo que supone, según Fernández, el tiempo de tramitación más reducido desde la aprobación de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, "reforzando el compromiso del Gobierno con una respuesta rápida, eficaz y coordinada ante las emergencias".

En palabras de Fernández, con esta medida, el Gobierno de España "vuelve a situar a las entidades locales en el centro de la recuperación, garantizando recursos para que los municipios puedan reparar los daños, restablecer servicios esenciales y avanzar con rapidez hacia la normalidad en los territorios afectados".