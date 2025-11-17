La ONCE llevará a toda España el aniversario de la Agrupación Musical de Linares 1875

LINARES (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana del próximo sábado 22 de noviembre al 150 aniversario de la Agrupación Musical de Linares 1875.

La directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, y la consejera territorial y directora en Úbeda (Jaén), Irene Jiménez, han presentado hoy la imagen de este cupón a la presidenta de la agrupación, Lina Latorre, y a la concejala-delegada de Cultura, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Linares (Jaén), Susana Ferrer, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la agrupación en la localidad.

Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una foto de la agrupación recibiendo una ovación en una de sus actuaciones, junto al emblema conmemorativo de los 150 años. Un cupón con el que la ONCE quiere sumarse a la celebración "como reconocimiento a la contribución a la cultura y la sociedad linarense", según ha destacado Garzón en su intervención.

Para la directora de la ONCE en Jaén, la agrupación es "un emblema en Linares no sólo como entidad cultural, sino como seña de identidad y tradición". Para Garzón, este cupón es también un gesto de gratitud de la ONCE a lo que representa la Agrupación y a las personas que participan en ella.

"Os damos las gracias en nombre de toda la provincia de Jaén por vuestra labor, que a través de la música vertebra el tejido social local y une a los Linarenses en el orgullo y la tradición, por poner la banda sonora a la Historia de la provincia", ha dicho Garzón.