La ONCE reforma su sede de Resolana y se trasladará a Sevilla Este durante los dos años que duren las obras

Imagen de archivo de la sede de la ONCE - ONCE

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ubicada en la calle Resolana, 30, iniciará en febrero la reforma integral de su sede, el edificio que ocupa desde 1991. El proyecto convertirá el nuevo centro en "un referente de accesibilidad y sostenibilidad para la ONCE a nivel nacional y en el mayor espacio de atención a personas con discapacidad en Andalucía".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, las obras, previstas por un período de dos años, han obligado al traslado de las dependencias de la Delegación Territorial a una nueva ubicación de forma provisional, en la Avenida de la Innovación.

De esta manera, a partir del próximo lunes, 2 de febrero, todas las gestiones realizadas con la operativa de juego, pago de premios, atención a los vendedores y recepción de solicitudes de personas interesadas en la venta se realizarán en la planta baja del Edificio Arenas, frente al Edificio Renta. El resto de los departamentos y responsables de área se encontrarán operativos en la segunda planta del Edificio Renta Sevilla, en la misma Avenida de la Innovación.

Los profesionales de los Servicios Sociales se trasladaron el año pasado al Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Sevilla, en la calle Campo de los Mártires, 10, donde seguirán ofreciendo su atención hasta la inauguración de la nueva sede.

También el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, órgano de representación de los afiliados a la Organización, mantendrá su sede de forma temporal en el mismo edificio del CRE.

La Delegación de la ONCE en Andalucía afronta así una reforma integral de sus instalaciones con el objetivo de modernizar un edificio con 35 años de funcionamiento y adaptarlo a las nuevas necesidades organizativas, tecnológicas y de sostenibilidad.

La reforma contempla una renovación completa de las instalaciones y de la distribución de los espacios y pondrá el foco en un elemento clave del conjunto: el patio interior, concebido como el auténtico corazón de la Delegación.

Actualmente utilizado como un espacio de paso, el patio interior se transformará en un lugar central de encuentro y convivencia, lo que "permitirá crear un ambiente confortable y acogedor".

En coherencia con este planteamiento, en las plantas superiores se proyectan nuevas pasarelas que conectarán ambos extremos del edificio, de manera que la circulación principal se articule en torno al patio, convirtiéndolo en el nexo de unión entre los trabajadores y los visitantes.

La reforma incorporará también todos los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, mediante, entre otros de la implantación de sistemas de energía fotovoltaica y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, en línea con la normativa vigente y los objetivos de movilidad sostenible.

Otro de los aspectos estratégicos del proyecto es la reunificación de todo el personal en un único centro, lo que permitirá mejorar la coordinación interna, optimizar los recursos disponibles y favorecer una mayor integración funcional y una prestación óptima de servicios.

La empresa 'Jarquil Construcciones S.A.' será la encargada de la reforma cuyas obras están previstas que comiencen en febrero y concluyan a finales de 2027.

El diseño del interior, así como el proyecto completo, corresponde a estudio de arquitectura Arqhid, incluyendo obra civil, instalaciones y Project Management de las obras.

Ante esto, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, se ha declarado "muy ilusionado" con la dimensión de un proyecto que va a convertir al centro andaluz en un referente para toda la ONCE a nivel nacional y el impacto que va a tener en la propia ciudad de Sevilla.

"Vamos a contar con un espacio de vanguardia más abierto a la sociedad, con una atención en el servicio mucho más directa y eficaz que va a redundar directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Así que merece la pena el esfuerzo que van a suponer estos dos años por contar con un edificio que será un emblema sin duda del barrio de la Macarena, y de toda Sevilla", ha sostenido.

La Delegación Territorial contará, como hasta ahora, con un salón de actos renovado con capacidad para 250 butacas, de un diseño moderno en su estructura "a disposición de la sociedad sevillana", según ha destacado el delegado de la ONCE. "Con este nuevo edificio gana la ONCE, sus trabajadores y afiliados, y gana Sevilla entera", ha concluido.

La sede Delegación Territorial de la ONCE de Andalucía, Ceuta y Melilla atiende a 2.202 afiliados a la ONCE en Sevilla capital y área metropolitana, 706 vendedores y 120 trabajadores no vendedores.