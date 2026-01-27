La ONCE reparte 815.000 euros en Granada

El vendedor de la ONCE Francisco Manuel Jiménez. - ONCE

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE del lunes 26 de enero ha repartido la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en la capital granadina, donde Francisco Manuel Jiménez vendió un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

Jiménez es vendedor de la ONCE desde 2019, y llevó la suerte a su kiosko "de siempre" en la Avenída Dílar de la capital granadina. Ha sido difícil poder hablar con él entre los vítores de los clientes que, ya de buena mañana, se agolpaban felicitándole.

"Ahora por fin estarán un rato sin quejarse --bromea Francisco-- he repartido dinero para ello". Fueron los mismos clientes los que, acordándose, llamaron al vendedor: "llevamos desde temprano celebrando --cuenta, mientras por el auricular se cuelan las enhorabuenas de los vecinos y clientes--. Es una noticia estupenda, estoy muy contento".

El sorteo llevó la suerte "a gente que le viene muy bien", según Francisco, y ha sido "una alegría tremenda que todavía nos queda por disfrutar" concluye el vendedor.

El sorteo del lunes tenía motivo andaluz, dedicado a los 100 años de Devoción de la Virgen de los Dolores en Sevilla, y ha dejado una lluvia de premios en Andalucía con un total de 1.550.00 euros en la Comunidad, con 350.000 euros en diez cupones en Málaga, otros tantos en Isla Cristina (Huelva), y un cupón premiado con 35.000 euros en Algeciras.

El resto de los premios fueron a parar a Murcia y La Rioja. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este martes 27 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 10 millones de euros.