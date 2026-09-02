Operativo especial de tráfico en Jaén por el paso de la Vuelta Ciclista a España el próximo sábado

Mapa de la Vuelta Ciclista a España 2026. - UNIPUBLIC

JAÉN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Policía Local, ha diseñado un dispositivo especial de tráfico y estacionamiento con motivo del paso de La Vuelta Ciclista a España el próximo sábado, 5 de septiembre. La capital será el punto de partida de la decimocuarta etapa, con un recorrido de 154,5 kilómetros y meta en la Sierra de La Pandera.

La jornada comenzará en Jaén a las 13,15 horas con la salida neutralizada desde la calle Catalina Mir Real. El pelotón continuará por el paseo de España en sentido ascendente, plaza Jaén por la Paz, García Triviño, avenida de Madrid y avenida de Granada, para abandonar posteriormente la ciudad.

Está previsto que el pelotón regrese a la capital en torno a las 14,20 horas por la avenida de Granada y avenida de Madrid, para seguir por Pío XII, Arquitecto Berges, Castilla, Millán de Priego, Eduardo Arroyo, Campanas y Carrera de Jesús. Desde este punto, los corredores tomarán la rotonda en dirección a Los Villares, según ha informado en una nota el Consistorio.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los corredores, espectadores y conductores y facilitar el desarrollo de la prueba, la Policía Local ha establecido también restricciones especiales de estacionamiento.

La zona 1 tendrá prohibido estacionar desde las 7,00 horas de este jueves 3 de septiembre hasta las 20,00 horas del sábado 5 en la calle Catalina Mir Real, Paseo de España ascendente, Miguel Mesa Berro, José María Almendral Lucas, Antonio Collado Almazán, Juan Pablo II, Henri Dunant, Profesor Luis Coronas, Tejada, Antonio Romero Maroto, Canónigo Fernando Gallardo Carpio y Doctor Pío Aguirre Rodríguez.

Por su parte, en la zona 2, que comprende todo el itinerario de la carrera, la prohibición de estacionamiento estará vigente desde las 15,00 horas del viernes hasta las 20,00 horas del sábado 5.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía que tenga en cuenta estas restricciones a la hora de planificar sus desplazamientos durante estos días y que preste especial atención a la señalización instalada en las calles afectadas para facilitar que una jornada especialmente vinculada al deporte y a la promoción de la ciudad pueda desarrollarse con normalidad y, sobre todo, con las mayores garantías de seguridad.

También ha pedido que, en la medida de lo posible, se eviten los desplazamientos en vehículo por las zonas afectadas durante el paso de La Vuelta y se sigan las indicaciones de la Policía Local. Finalmente, desde el Consistorio se ha agradecido de antemano por la colaboración de los vecinos y conductores.