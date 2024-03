La oposición de izquierda acusa a PP-A de desmarcarse de un manifiesto alternativo a la declaración institucional del 8M

PSOE se declara "orgulloso" de su campaña y llama a Moreno "presidente machista de un gobierno machista" y que se cree "intocable"



SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincidido este miércoles en acusar al PP-A de desmarcarse este año del manifiesto que todos los grupos salvo Vox venían acordando con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo como alternativa a la declaración institucional que, por esta jornada, desde que la formación de Santiago Abascal cuenta con representación en la Cámara andaluza no se aprueba en el Parlamento autonómico.

El Grupo Socialista, a través de su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, se ha reafirmado en la oportunidad de la campaña que ha hecho su partido con motivo del 8M, origen del desencuentro con el Partido Popular para ese texto conjunto de cuatro de los cinco grupos parlamentarios, por señalar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como centro de sus críticas al emplear el lema 'Moreno Bonilla, yo no te creo'.

Férriz ha proclamado que en su partido "estamos orgullosos de esta campaña" por considerar que "estamos cargados de razones para no creerlo" y se ha mostrado convencida de que el malestar del Partido Popular "no es por el lema" y ha considerado que su reacción responde a que "el señor Moreno Bonilla se cree intocable", a quien ha recriminado "disfrazarse de feminista" y ha considerado que "cada día que pasa se le cae más la careta por la falsedad e hipocresía", antes de concluir que estamos ante "un gobierno machista, un presidente machista".

En su relato de la génesis del desencuentro ha explicado que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, propuso el texto del año pasado, que a ese documento PSOE y Por Andalucía le hacen modificaciones y como "el PP no se siente cómodo con ese texto, de pronto el PP saca otro texto que no tiene nada que ver con el que estábamos trabajando", y ha considerado de este comportamiento que "querían una excusa para no tener declaración institucional y la han tenido".

Férriz, quien ha sostenido que Moreno fue "el primer politico en ceder a cambios de sillones" en alusión a sus acuerdos de legislatura con Vox y con esos acuerdos "volaban por los aires los derechos de la mujer" y por ello lo ha calificado de que "fue pionero", ha asegurado que el Gobierno andaluz ha dejado sin ejecutar el 45% del programa contra la violencia de género del Presupuesto de 2023, "15 millones sin ejecutar", así como le ha recriminado que "el dinero que le ha venido del Gobierno lo ha quitado de sus fondos propios" para estas políticas, de manera que si el Gobierno ha aportado 14 millones, la Junta de Andalucía ha detraído esa misma cantidad de sus recursos propios y concluir con ironía que "ésta es la apuesta de Moreno Bonilla por la igualdad".

La portavoz socialista, quien ha incluido en el debe de la gestión de la Junta de las políticas de igualdad que "se ha cargado las ayudas para las empresas para elaborar planes de igualdad", ha asegurado que "este gobierno de mayoría absoluta nació sin Consejería de Igualdad y tuvieron que rectificar".

Férriz ha reprochado a la Junta "reformar la Ley de Igualdad por decreto sin consenso" a través del Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa, por lo que ha lamentado "artículos derogados en una hora de un plumazo" y ha concluido que "ha transformado un BOJA morado en un BOJA negro", por el hecho de que "se han cargado de un plumazo el informe de impacto de género, la Comisión de Impacto de Género" y con ello "evaluar las políticas y el compromiso con la igualdad".

Ha inferido que el PP "ha encontrado cualquier excusa" y se han hecho "los ofendiditos" por la campaña socialista, para considerar que "es tremendamente grave que "no vamos a tener" un manifiesto del Parlamento por el 8M, convencida de que se trata de "la crónica de cinco años de gobierno machista" por cuanto "los hechos demuestran todo lo contrario" a sus pronunciamentos a favor de la igualdad.

POR ANDALUCÍA: NI SIQUIERA VA A HABER UNA ESPECIE DE MANIFIESTO

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, también ha lamentado que este año "ni siquiera" va a haber "una especie de manifiesto" acordado entre todos los grupos salvo Vox para "paliar" la falta de declaración institucional con motivo del 8 de marzo, y que en años anteriores se había leído "fuera del Pleno", algo que ya de por sí veían "de gravedad" entre los miembros de la coalición que integra a Podemos, IU y Más País, entre otras formaciones.

Esperanza Gómez ha subrayado que no va a ser posible ese manifiesto alternativo a la declaración institucional que suele rechazar Vox porque "el PP se ha descolgado a última hora", algo que "no nos sorprende", según ha apostillado la también presidenta de Más País Andalucía, quien ha considerado al respecto que los 'populares' "parece que en este tema cada vez son más descarados y se están quitando la careta".

En esa línea, ha puesto de relieve que, "más allá de todos los eslóganes sobre la igualdad" por parte del Gobierno andaluz del PP-A, "tenemos un recorte en este año del Presupuesto de más de tres millones de euros para prevención en materia de violencia machista", y por parte de la Junta "se sigue financiando a entidades que acuden a las puertas de las clínicas a hostigar a las mujeres que van a interrumpir un embarazo en un momento tan delicado", así como mantiene el Teléfono de Violencia Intrafamiliar que el Gobierno andaluz acordó con Vox en la pasada legislatura, según ha criticado también la portavoz adjunta de Por Andalucía.

ADELANTE: POR PRIMERA VEZ NO HABRÁ UN MANIFIESTO DEL PARLAMENTO

Adelante Andalucía ha afeado este miércoles al Grupo Popular que "por primera vez" no habrá un manifiesto del Parlamento de Andalucía con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, por el malestar de este partido a cuenta de la campaña del PSOE-A, que ha titulado 'Moreno Bonilla, yo no te creo', hecho que también ha merecido el reproche de Adelante por el hecho de "apropiarse de un lema feminista" para usarlo en desmerecer el compromiso por la igualdad del Partido Popular y del presidente de la Junta de Andalucía.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha calificado en rueda de prensa como "una lástima, una pena" este hecho que el resto de grupos no hayan llegado a un acuerdo, aun cuando la Cámara andaluza dejó de aprobar una declaración institucional por el 8M desde la llegada de Vox a la Cámara andaluza, que llega a abandonar el salón de Plenos para visibilizar su desacuerdo.

Mora ha señalado que esta negativa a que haya un texto de al menos cuatro de los cinco grupos parlamentarios "dice mucho de lo que piensa este Gobierno, que por primera vez no haya presionado para que podamos sacar una declaración por el 8M sin Vox", por lo ha colegido que se trata de "lamentable" y que "nos deja en mal lugar".

Entre los reproches de Adelante hacia el PP por su gestión de políticas feministas ha mencionado que "sigue dando mucho dinero" a las asociaciones antiabortistas, de la que ha asegurado que entre 2021 a 2023 ha concedido 1,7 millones, de los que casi 400.000 euros han sido para Red Madre, así como ha considerado otro debe que conserve el teléfono de violencia intrafamiliar, además de recriminarle las subcontratas en materia de limpieza de consejerías de la Junta por el hecho de propiciar que "la precarización tiene cara de mujer".

También ha criticado al Gobierno andaluz por incluir en el Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa la eliminación de los informes de impacto de género o de la Comisión, hecho que ha considerado "una barbaridad que ha pasado sin pena ni gloria", por lo que ha inferido que la política del PP-A "es una hipocresía absoluta" por argumentar que "no hace políticas feministas o son no feministas".