Opositor que perdió el tren siniestrado en Adamuz (Córdoba): "Me fui a celebrar tras un año estudiando a saco"

Trenes parados y andenes vacíos en en la estación de Santa Justa de Sevilla. A 19 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier del Val tenía que coger este domingo el tren Alvia con salida desde la estación de Atocha, en Madrid, y con destino final en Huelva. Él, autónomo con una tienda de informática en Sevilla, iba a pararse en Córdoba, donde "tengo a la novia". Pero no cogió el tren. Lo perdió porque "llegué tarde". "Me quedé a celebrar con unos compañeros después de un año estudiando a saco", relata con las piernas aún temblorosas.

En declaraciones a Europa Press, recuerda que su novia le estuvo llamando varias veces pero que él no oyó el teléfono. "Ya hoy está más relajada pero me llamaba histérica porque ella sabía que el tren que descarriló era el que yo tenía que coger". Javier del Val subraya que "la mayoría de los opositores" que se presentan a las plazas de ayudante de prisiones "son andaluces". Entre sus compañeros de preparación, "una chica que es una máquina estudiando y que seguro que está aprobada, y ahora está hospitalizada".

Para ella y todos los que estén en su misma situación, Del Val se pregunta qué va a hacer el Ministerio, porque "no van a poder presentarse a las próximas pruebas", como el reconocimiento médico, que es dentro de un mes, o a las prácticas. "Hasta dentro de unos días no cojo ni Metro ni tren. Ya veré como bajo" a Andalucía, sostiene.

La gerente de Academia de Prisiones, Raquel López, ha asegurado este lunes que desde sus centros de formación mandaron a "muchísimos" opositores andaluces al examen que se celebró este pasado domingo en la Universidad Complutense de Madrid para optar a una de las 900 plazas de ayudantes de prisiones convocadas por el Gobierno. "El teléfono no ha parado de sonar. Estamos fatal", reconoce Raquel en declaraciones a Europa Press.

El examen de ayer --ayudante de priosiones-- es uno de lo que más plazas oferta y "el 80% de los opositores que se presentan son de Andalucía". Academia de Prisiones tiene sede en todas las provincias andaluzas excepto en Jaén. Entre los que fueron desde Andalucía a Madrid para hacer el examen, "tenemos heridos, desaparecidos, algunos que perdieron el tren...", recuerda Raquel, que la primera noticia que tuvo fue a través de una llamada de "una persona que sufrió después un golpe tremendo".

La gerente de Academia de Prisiones llama la atención sobre el hecho de que las calificaciones del examen de este domingo saldrán "entre mañana martes y el miércoles". Entre los heridos, habrá opositores que han aprobado el examen y no van a presentarse a los siguientes. A ellos, la academia les va a "ayudar con un año gratis de formación. Sean o no de la academia".

Rubén, por ejemplo, salió a las 18,30 de la estación de Atocha después de que su novia hiciera el examen de Instituciones Penitenciarias en la capital de España. En Villanueva de Córdoba, su tren se paró "sin que nos dijeran nada". Una hora después, comunicaron a los pasajeros que volvían para Madrid y, durante el trayecto de regreso, se enteraron del accidente y de la gravedad del mismo. "En Atocha vimos que al Alvia se subían muchos de los que se habían presentado al examen. Decíamos: ¡podríamos ser nosotros y llegar a casa media hora antes! El destino ha querido que no sea así", sostiene Rubén en declaraciones a Europa Press.