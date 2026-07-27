Órgiva (Granada) celebra el 1 de agosto la XXXIII edición de su Festival Flamenco

Presentación de la XXXIII edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Órgiva' . - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXXIII edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Órgiva' se celebrará el próximo sábado 1 de agosto a las 22,00 horas con entrada gratuita para volver a convertir al municipio alpujarreño en punto de encuentro para los aficionados al arte jondo.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado durante la presentación la importancia de este festival dentro del calendario cultural de la provincia y ha señalado que es "un ejemplo de cómo la cultura contribuye a preservar nuestras raíces y a proyectar el talento de los artistas flamencos".

Por su parte, el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de una gran noche de flamenco en el corazón de la Alpujarra y ha subrayado que este festival, "plenamente consolidado, contribuye a mantener viva la tradición flamenca, dinamizar la actividad cultural del municipio y reforzar la proyección de Órgiva como un referente cultural de la comarca".

PROGRAMACIÓN

La plaza Alpujarra acogerá una velada en la que la guitarra estará representada por Agustín Carbonell El Bola y José Cortés El Pirata, mientras que el baile correrá a cargo de Cristina Remacho, Rocío Montoya y Manuela La Isleña, con la colaboración especial del bailaor Daniel Caballero.

En el apartado del cante participarán Alejandro El Gambimbas y Antonio Heredia, acompañados al cajón por Pancho Brañas, conformando un espectáculo que combinará tradición, fuerza interpretativa y calidad artística.

Órgiva cuenta con una profunda tradición flamenca y este festival se ha consolidado como una de las principales citas culturales de la comarca gracias al respaldo institucional y al compromiso por mantener viva esta expresión artística.

Los orígenes del certamen se remontan a 1996, cuando tuvo lugar su primera edición en el antiguo Cine de Órgiva, un espacio que registró un lleno absoluto y puso de manifiesto la gran afición al flamenco existente en la localidad.

Desde entonces, el festival ha reunido a destacados artistas, especialmente de la provincia de Granada, convirtiéndose en un importante escaparate para el talento flamenco y en una plataforma para la promoción de nuevas generaciones de intérpretes.

A lo largo de sus treinta y tres ediciones, el Festival Flamenco 'Ciudad de Órgiva' ha contribuido de manera decisiva a la difusión y conservación del flamenco, acercando este arte universal tanto a vecinos como a visitantes y reforzando el patrimonio cultural de la comarca.