Órgiva (Granada) perdió el último trimestre 17 millones de litros de agua por deficiencias en su red de abastecimiento

Imagen de la última sesión plenaria en el Ayuntamiento de Órgiva. - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Órgiva (Granada), Raúl Orellana (PP), ha censurado la negativa de la oposición a acometer una reforma integral en la red de abastecimiento como quiere el gobierno local para acabar con fugas y deficiencias que sólo en el último trimestre del año conllevaron la pérdida de 17 millones de litros de agua.

En el municipio gobiernan en minoría PP y UCIN, que han reprochado "la mala praxis" de los grupos de la oposición (PSOE, P'Alante y Vox) por usar su mayoría en el último pleno para impedir que se lleve a cabo "la solución de una demanda histórica en relación al abastecimiento de agua" en el municipio.

El Ayuntamiento de Órgiva lleva años asumiendo un elevado coste económico derivado de las constantes pérdidas de agua en la red. Solo en el último trimestre se han perdido 17 millones de litros de agua, lo que supone un coste aproximado de 200.000 euros anuales para las arcas municipales.

"Estamos hablando de dinero público y de un despilfarro de agua inasumible", ha subrayado el alcalde.

Durante los últimos años, el consistorio ha ejecutado más de una quincena de actuaciones de detección y reparación de fugas, además de otras medidas de control y mejora del servicio, tales como regularización de contadores, instalación de contadores de cabecera para sectorizar y controlar tramos, arreglo de averías (396 en los últimos tres años) y sustitución de tuberías además de inspecciones periódicas y detección de fraudes.

Sin embargo, estas actuaciones puntuales resultan insuficientes sin una intervención integral en la red de abastecimiento. "Órgiva está gastando el agua que consume un municipio de más de 60.000 habitantes, más de diez veces nuestra población real. Esto no es sostenible ni técnica ni económicamente", ha insistido también el primer teniente Alcalde, José Miguel Herrera.

El primer edil ha hecho hincapié en que "el sistema de aguas es muy deficitario y Órgiva no puede ni debe asumir el mantenimiento de las 48 redes privadas existentes en el término municipal".

"Hace algo más de un año la Inspección de Aguas nos instó a que teníamos que asegurar la potabilidad hasta el último punto de las redes privadas, muchas de las cuales están anticuadas y sin mantenimiento, lo que provoca pérdidas inasumibles para las arcas municipales. La ley es clara y no vamos a mirar hacia otro lado", ha añadido el regidor.

"El Ayuntamiento está cumpliendo con el reglamento de agua y con sus competencias legales. Lo que no podemos hacer es seguir permitiendo pérdidas millonarias mientras algunos grupos políticos prefieren el inmovilismo", ha precisado el alcalde, quien ha apelado a "la responsabilidad de todos los grupos municipales para garantizar un servicio básico esencial y proteger un recurso público fundamental como es el agua potable y el sostenimiento y reparto equilibrado de los recursos".