Órgiva (Granada) recupera el suministro de agua potable tras los graves daños causados por el temporal

Actuaciones en el margen del río. - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El municipio de Órgiva (Granada) ha recuperado el suministro de agua potable después de varios días de intensos trabajos por parte de los servicios municipales del Ayuntamiento derivados de los graves daños ocasionados por el temporal y la fuerte crecida de los ríos.

El alcalde, Raúl Orellana, ha hecho hincapié en "la compleja situación a la que se ha enfrentado el municipio", destacando que "desde el Ayuntamiento se han movilizado todos los efectivos humanos y materiales disponibles para dar una solución lo antes posible".

La interrupción del suministro se produjo después de que la fuerza del agua del río Chico arrastrara la tubería principal de abastecimiento.

Además, en el río Guadalfeo resultó imposible intervenir debido a las condiciones del cauce y a que la conducción discurre por debajo del propio río, lo que ha obligado a posponer la actuación hasta que una empresa especializada pueda acometer los trabajos a partir de este lunes.

El primer edil ha recordado que "en río Chico se logró reparar este pasado fin de semana uno de los márgenes y, tras una intervención especialmente compleja y prolongada hasta altas horas, finalmente se consiguió restablecer la infraestructura necesaria para volver a poner en marcha el servicio".

Una vez reparada la conducción, el proceso ha requerido la carga progresiva de los depósitos, la cloración del agua y la apertura paulatina de la red para evitar sobrepresiones que pudieran provocar nuevas roturas.

GARANTÍAS SANITARIAS

El agua ha ido llegando de forma progresiva a los domicilios hasta la total normalización del servicio en todas las zonas del municipio.

Asimismo, tras la realización de los análisis pertinentes y conforme a la normativa sanitaria vigente, el agua de la red de abastecimiento público se encuentra en óptimas condiciones para el consumo humano.

Durante los días sin suministro, el Consistorio activó un dispositivo de emergencia para atender las situaciones más delicadas.

Se instaló un camión cisterna para el abastecimiento directo a la población, se repartió agua embotellada y se destinó una cuba específica a la residencia de personas mayores para garantizar el suministro en este servicio esencial.

El alcalde ha insistido en la necesidad de comprensión ante "la gravedad de los acontecimientos vividos" y ha agradecido expresamente "el compromiso y la colaboración de la Diputación de Granada, especialmente por sus líneas de apoyo económico, así como el esfuerzo del Área de Obras y Servicios, del personal laboral y de los responsables políticos municipales, que han trabajado en condiciones especialmente complicadas y peligrosas".

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa trabajando para devolver la plena normalidad a todas las zonas afectadas por el temporal a la mayor brevedad posible.