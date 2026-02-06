Órgiva (Granada) reparte agua potable y habilita duchas a los afectados por la crecida del río

La crecida de río Chico en Órgiva (Granada). - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La crecida de los ríos Chico y Guadalfeo está provocando en Órgiva (Granada), además del aislamiento por carretera de varios centenares de vecinos, el corte de suministro de agua potable tras la rotura de las tuberías en algunas zonas por lo que el Ayuntamiento está repartiendo agua y habilitando duchas para los afectados.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha señalado que "los servicios municipales están trabajando para que quede restablecido el servicio en la pedanía de Bayacas y la zona del Empalme lo más pronto posible. Sin embargo hay otras zonas, como las de río Chico, El Beber y Jaramuza, que deberán esperar a que baje el nivel del río para poder reparar las averías".

Mientras tanto, para los vecinos que no dispongan de suministro, desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición el reparto de agua potable en la Plaza de las Culturas, donde también se han habilitado las duchas, que podrán utilizarse en los horarios establecidos.

También se ha puesto a disposición el Polideportivo de Río Chico, para que las personas afectadas puedan ducharse en horario habitual de las instalaciones deportivas.

Además, en coordinación con la Diputación de Granada, se han puesto a disposición del municipio cubas de agua, y en las próximas horas se informará a los vecinos sobre el lugar y el horario de reparto.

En cuanto al resto de incidencias, el primer edil ha añadido que "se continúan registrando problemas en el anejo de Olías, donde se están produciendo desprendimientos de barranqueras, y donde estamos manteniendo una vigilancia constante para evitar el corte de la carretera".

Con respecto al aislamiento de los vecinos de Bayacas, Orellana a informado que "el acceso es únicamente peatonal hacia Carataunas y, hasta que no baje el nivel del agua, es imposible introducir maquinaria para reparar los daños ocasionados".

También se están vigilando algunos postes eléctricos, pero que igualmente "hasta que no descienda el nivel del agua no podrán repararse, pudiendo producirse cortes puntuales de suministro eléctrico si alguna torreta resultara afectada. Endesa está informada y conoce los puntos afectados para actuar con la mayor rapidez posible".

El Ayuntamiento de Órgiva se encuentra en contacto permanente con Diputación de Granada y Junta de Andalucía, administraciones con la que se está trabajando conjuntamente para solucionar los problemas y averías lo antes posible.

El alcalde ha agradecido "al pueblo de Órgiva el excelente comportamiento y la responsabilidad demostrada ante la situación de adversidad que se está viviendo".