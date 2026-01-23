La Orquesta de Córdoba prepara tres conciertos dentro de su ciclo 'La Orquesta en familia'

Cartel del ciclo 'La Orquesta en familia'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, dentro de su ciclo 'La Orquesta en familia' y con el apoyo de la Fundación Caja Rural del Sur, lleva conciertos familiares al Teatro Góngora los días 1 de febrero, con el espectáculo 'El ensayo de la orquesta'; el 19 de abril, llega con 'Kacharristán', y el 17 de mayo, llegará 'Mágico siglo XX'. Todos los conciertos tendrán lugar a las 12,00 horas.

Así lo ha indicado la formación musical en una nota en la que ha detallado 'El ensayo de la orquesta' (1 de febrero) es un espectáculo "vibrante y emotivo que, con la música clásica como hilo conductor, sumerge al espectador, quien también puede participar en el universo cotidiano de una orquesta sinfónica".

Desarrollando teatro, danza y humor, los músicos no solo interpretan sus instrumentos, también revelan sus pasiones, conflictos y anhelos. Cada ensayo se convierte en una escena de la vida misma, donde la armonía y el caos conviven y donde el arte se construye desde la colaboración, el esfuerzo y la emoción compartida. El espectáculo está recomentado para menores de edades de diez a 14 años.

Por su parte, 'Kacharristán' (19 de abril) lleva a las tablas un concierto para cacharros y orquesta que llega "desde el lejano país de Kacharristán" de la mano de "dos músicos solistas invitados que, ante una crisis de basura sin precedentes, decidieron construir sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos".

De este modo nace un espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad. 'Kacharristán' esta dirigido a niños de ocho a 12 años.

Por último, la Orquesta de Córdoba y Quiquemago presentan el 17 de mayo 'Mágico siglo XX', un "mágico e innovador espectáculo musical entorno a las vanguardias del siglo XX". El público familiar y escolar emprenderá un viaje al pasado de la mano del neoclasicismo y serán transportados al futuro mediante la música electrónica.

El estilo primitivista los llevará a lugares remotos, sentirán la libertad de la música aleatoria, el misterio de la música dodecafónica y el estatismo onírico del minimalismo. Y todo ello utilizando la magia como recurso didáctico. Este concierto se dirige a menores de cuatro a siete años.