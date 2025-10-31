Otura (Granada) solicita al Gobierno que condone su deuda financiera, que asciende a 12,8 millones de euros

OTURA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Otura, con gobierno local del PSOE, solicitará formalmente al Gobierno de España que condone su deuda financiera, que asciende a 12.825.209,29 euros en la actualidad, debido, ha indicado este viernes en nota de prensa, "al endeudamiento financiero que el PP generó cuando gobernaba" en este municipio del área metropolitana de Granada.

Así lo ha aprobado el pleno municipal por unanimidad de todos los grupos políticos, los de PSOE, PP, Vox e IU, según ha precisado en nota de prensa el Ayuntamiento de Otura, para "favorecer la sostenibilidad y la autonomía financiera, y mejorar la capacidad de prestar servicios públicos a los vecinos".

El alcalde de Otura, Nazario Montes, ha destacado que, a pesar de que el actual equipo de gobierno "ha logrado reducir la deuda total del Ayuntamiento" en los últimos diez años "prácticamente a la mitad, de los 23 millones de euros iniciales a 13,7 millones" actuales, "no nos queda otra solución que solicitar al Gobierno de España que nos condone el resto de la deuda para continuar prestando servicios públicos de calidad a nuestros vecinos".

"Creemos que se trata de una petición justa, y si las comunidades autónomas pueden hacerlo, ¿por qué un Ayuntamiento tan endeudado como el nuestro no?", se ha preguntado Montes.

El regidor ha lamentado "la gran cantidad de actuaciones e inversiones que podríamos realizar en Otura debido a la absoluta irresponsabilidad de los gobiernos anteriores del PP, que gestionaron el dinero sin ningún tipo de planificación y llevaron a la ruina al municipio de Otura".

El consistorio otureño solicitará al Gobierno con carácter subsidiario que, si no es financieramente factible condonar la deuda completa, lo haga al menos de manera parcial, por el importe máximo posible.