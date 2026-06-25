Pablo Alborán hace parada este viernes en la plaza de toros de Granada con su gira mundial 'Global Tour Km0'

Archivo - Pablo Alborán llega este viernes 26 de junio a la plaza de toros de Granada con su esperado Global Tour Km0, la gira que está llevando a los escenarios Km0, su último álbum de estudio. - PROEXA - Archivo

GRANADA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante malagueño Pablo Alborán llega este viernes a Granada, ciudad que alberga una de las paradas de su gira mundial 'Global Tour Km0'. La cita va a tener lugar en la Plaza de Toros de la capital nazarí dentro de la primera fase del tour que recorrerá España, Portugal y Latinoamérica antes de saltar a otros países de Europa y América.

En su nuevo espectáculo de gran formato combinará algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera con los nuevos temas de este trabajo discográfico, entre los que ya destacan 'Clickbait', 'Km0' y 'Vámonos de aquí'.

Así, el coso granadino será testigo de una propuesta en la que la emoción, la cercanía y la intensidad que son ya sello personal del malagueño se unen a nuevas sonoridades y una puesta en escena renovada.

Con más de un millón de entradas vendidas en sus dieciséis años de trayectoria, Alborán se ha consagrado como uno de 16 artistas españoles con mayor proyección internacional. Desde su irrupción en 2010 con "Solamente tú", el artista ha desarrollado un estilo en el que conviven el pop melódico, las baladas y las influencias flamencas y latinas.

A lo largo de estos años ha acumulado más de cuarenta discos de platino, múltiples nominaciones a los Latin Grammy y colaboraciones con grandes nombres de la escena musical nacional e internacional, como Alejandro Sanz, Camila Cabello, Ava Max, Maná o Malú.

Esta nueva etapa con Km0 supone un regreso renovado para el cantante, que continúa explorando nuevos caminos sin renunciar a la sensibilidad y la honestidad que han definido su carrera desde sus comienzos.

Las últimas entradas para el concierto están disponibles a través de la página web de Proexa, la red Ticketmaster (web, 932 514 228 y FNAC) y BailaFm.