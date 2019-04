Pablo Casado reivindica "memoria, verdad y justicia" para víctimas del terrorismo, que no debe prescribir

Publicado 24/04/2019 19:12:08 CET

GRANADA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, se ha comprometido este miércoles a impulsar medidas que avancen en "la memoria, la verdad y la justicia" para las víctimas del terrorismo, que es un crimen de "lesa de humanidad" que ha recalcado que no prescribirá si llega a La Moncloa.

En un acto de campaña en Granada, al que ha asistido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Landaluce, el presidente del PP ha asumido sus reivindicaciones, comprometiéndose también a modificar el Código Penal para "penalizar la convocatoria de los homenajes" a terroristas.

"Ni una sola humillación más a 800 mártires" de la libertad en España, ha clamado ante unas mil personas en los Jardines del Triunfo granadinos, donde ha dicho que comienza la "reconquista", siendo el "epicentro de la remontada" para "echar a la izquierda" del Gobierno.

Cuando llegue a presidente del Ejecutivo, Pablo Casado ha indicado que cambiará la ley general penitenciaria para que ningún preso terrorista pueda acceder a segundo grado sin colaborar en el esclarecimiento de los 300 crímenes que "siguen impunes". "O cantan la traviata o seguirán en la cárcel en el régimen penitenciario más severo", ha remachado.

España es "una nación que merece tener un Gobierno a su altura", ha indicado Casado, para quien la diferencia con la izquierda también se traduce en que PSOE o Podemos proponen, según ha agregado, un "hachazo fiscal", mientras que con la bajada de "todos" los impuestos que apunta el PP ahorraría 700 euros al año de media por contribuyente.

En un acto con el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, bajo un cielo encapotado, Casado ha abundado en su idea de emular a nivel nacional al Ejecutivo de la Junta de Andalucía y así "levantar alfombras", "abrir puertas y ventanas" y "mejorar los servicios públicos" y "bajar impuestos".

El candidato popular a la Presidencia ha señalado que, aunque la gente no lo "creía", el nuevo Gobierno andaluz, "en diez semanas ha hecho ya cien medidas", y ha suprimido el impuesto "injusto" de sucesiones y donaciones, por el que "siete mil andaluces no habían recibido la casa de sus padres o sus abuelos" porque no tenían dinero para pagarlo.

También ha abogado por seguir una política de transparencia como la de la Junta, donde Moreno, según ha señalado Casado, "se encontró tres mil millones de euros" en subvenciones "sin justificar", y "cinco mil millones supuestamente defraudados por 500 altos cargos".

En su intervención, que ha clausurado un acto en que también han intervenido el cabeza de lista del PP al Congreso por Granada, Carlos Rojas, y el presidente provincial de la formación, Sebastián Pérez, el candidato 'popular' ha afeado a los dirigentes socialistas Pedro Sánchez y Susana Díaz que fueran "dopados" a las últimas elecciones andaluzas en tanto en cuanto la Junta "ocultó" a 500.000 andaluces de las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud, en "el colmo de la desfachatez".