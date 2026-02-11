El Palacio de Congresos de Córdoba acoge la exposición internacional de caligrafía árabe 'Al-Raqim', procedente de Catar

Autoriadades en la inauguración de la exposición internacional de caligrafía árabe 'Al-Raqim'. - PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acoge por primera vez la exposición internacional de caligrafía árabe 'Al-Raqim', un proyecto cultural de alcance internacional impulsado por la Fundación Art & Culture Without Borders (ACWB), en colaboración con el Museo de Arte Islámico de Catar y el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos del Estado de Catar. La muestra, que reúne las obras ganadoras del Concurso Internacional de Caligrafía Árabe, se presenta por primera vez fuera de Catar en el Palacio de Congresos de Córdoba, sede técnica de la fundación.

Tal y como ha detallado el espacio congresual en una nota, la inauguración oficial de la exposición ha tenido lugar este pasado lunes y ha contado con la presencia de autoridades del Estado de Catar y de España, representantes institucionales de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado en España. En el marco de la jornada, las delegaciones han realizado una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, espacio simbólico del diálogo histórico entre culturas y religiones.

La Fundación Art & Culture Without Borders, promotora de la iniciativa, desarrolla proyectos culturales de proyección internacional orientados a tender puentes entre culturas a través del arte, con especial atención a la preservación y difusión del patrimonio. En este sentido, la presidenta de la fundación, Soumaya Akbib, ha destacado durante el acto que "la misión de ACWB es promover el diálogo, la convivencia y la paz mediante el arte y la cultura".

Durante la inauguración se ha llevado a cabo la entrega de un reconocimiento al Cabildo de la Catedral de Córdoba, representado por su deán, por su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y la promoción del entendimiento entre culturas. Asimismo, el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos de Catar hizo entrega al Palacio de Congresos de Córdoba de una obra de caligrafía árabe con la aleya 'Y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis', como símbolo de respeto mutuo y encuentro intercultural.

El acto ha contado también con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional y cultural, entre ellas su alteza real Beatriz de Orleans y la directora del Museo de Arte Islámico de Catar, Sheikha Al Nacer. Además, se formalizó el nombramiento de Juan Salado como ACWB Goodwill Ambassador.

Con la acogida de Al-Raqim, el Palacio de Congresos de Córdoba refuerza su papel como espacio para iniciativas culturales de carácter internacional y consolida a Córdoba como ciudad de referencia en el diálogo entre culturas, el conocimiento y la convivencia.