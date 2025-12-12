El Palacio de Congresos de Córdoba firma un acuerdo de colaboración con Asemesa

Los responsables del Palacio de Congresos y Asemesa firman el acuerdo de colaboración. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba y la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) han firmado este viernes un acuerdo de colaboración destinado a impulsar la cooperación entre ambas entidades y favorecer la organización de actividades profesionales, congresuales y divulgativas.

Según ha indicado la institución congresual en una nota, la firma ha sido realizada por el CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Antonio Salado, y por Francisco Torrent, presidente de Asemesa, organización de ámbito nacional que representa a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de aceitunas de mesa.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a promover iniciativas que contribuyan al intercambio de conocimiento, la innovación y la proyección internacional de sus respectivas actividades, favoreciendo que Córdoba siga consolidándose como sede de referencia para encuentros empresariales y profesionales.

El Palacio de Congresos de Córdoba refuerza así su papel como punto de conexión entre el tejido empresarial y las asociaciones sectoriales, ofreciendo un espacio histórico y versátil para la celebración de congresos, foros y eventos de alto nivel.